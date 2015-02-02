Nuray Mert: Zaman gazetesi sözlerimi çarpıtmış

Zaman gazetesinde yayınlanan röportajının çarpıtıldığını ifade eden Diken.com.tr yazarı Nuray Mert, açıklamada bulunarak haberdeki bazı ifadeleri kullanmadığını belirtti. OT dergisine verdiği söyleşide ise kullanmadığı bir kelimeye yer verildiğini belirten Nuray Mert, "söyleşiyi yapan arkadaşımız ‘gerilla olmayı severim’ ifadesini nereden çıkarmış, hiç bilmiyorum. Söyleşi verirken, anlam kaymaları olabileceğini düşünüp göze alıyor insan ama böylesi az rastlanır cinsten" dedi.

Nuray Mert, dün (2 Şubat 2015) Zaman gazetesinden Tuğba Kaplan'a, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaman'da Mert'in röportajı “Cemaat otoriterleşmeye ‘dur’ dedi” başlığıyla yer aldı.

Zaman'daki röportajının çarpıtıldığını ifade eden Nuray Mert, açıklamada bulunarak bu ifadeyi kullanmadığını belirtti. Nuray Mert açıklamasında, "Zaman gazetesinin Pazar ekinde çıkan söyleşim, 'Cemaat otoriterleşmeye ‘dur’ dedi' başlığıyla verilmiş. Gözlerime inanamadım! Zaman, söyleşiyi 1’nci sayfasında sürmanşetinden böyle duyurdu" dedi.

Sözünü sakınan biri olmadığını söyleyen Mert, "Öyle düşünsem öyle söylerdim. Bu veya buna benzer hiçbir cümlenin yer almadığı bir söyleşi nasıl bu başlıkla verilir? Anlamaya anlıyorum, ama bu benim sessiz kalabileceğim bir şey değil" ifadelerini kullandı. Cemaat’in siyasi hedef olduğu bir dönemde, bu çevrenin yayın organlarında yer almaktan kaçınmamaya özen gösterdiğini dile getiren Mert, "Böyle bir tavır sergilediğim için istismar edilmeyi hak ettiğimi düşünmüyorum" dedi.

Böylesi işgüzarlıklar faydadan çok zarar getireceğini söyleyen Mert, "Zaman, söyleşiyi manşete taşıdığı Pazar ekinde de aynı başlığı kullandı. Dahası, böylesi işgüzarlıklar faydadan çok zarar getirir, hiç olmazsa bunun hesap edilmesi gerekirdi. Nitekim, olan oldu ve hiç istemediğim halde bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım" açıklamasında bulundu.

OT Dergisine bir sitem

OT dergisine verdiği söyleşide ise kullanmadığı bir kelimeye yer verildiğini belirten Nuray Mert, "OT dergisine verdiğim söyleşide, 'Gerilla olmayı ve sevdiğim insanlarla bir arada olmayı seviyorum' diye geçen cümle. Nerden başlasam, nasıl anlatsam acaba? Bu nasıl bir cümledir, nasıl izah edilir bilemiyorum. Söyleşiyi yapan arkadaşımız ‘Gerilla olmayı severim’ ifadesini nereden çıkarmış, hiç bilmiyorum. Söyleşi verirken, anlam kaymaları olabileceğini düşünüp göze alıyor insan ama böylesi az rastlanır cinsten" dedi.

"OT dergisine bir sitemim daha var" diyen Mert, "Kendileri de fotoğraf çektiği halde, herhalde beni çok yaşlanmış bulup 10 sene önce çekilmiş bir fotoğrafımı kullanmışlar. Bu tür işlerden de hiç hazzetmem, zira eski resmini kullanmakta ısrar edenleri çok eleştiririm" ifadelerini kullandı.