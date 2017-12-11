Nur Yerlitaş savcılığa ifade verdi

Modacı Nur Yerlitaş, "Şehitler mehitler aman yeter" sözlerinden dolayı Şarkıcı Tuğba Ekinci'nın suç duyurusu sonrası savcılığa ifade verdi.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında Nur Yerlitaş'ın ifadesine başvuruldu. Yerlitaş, "Amacım hakaret etmek değildi" sözleriyle kendisini savundu. Soruşturma sürüyor.

Nur Yerlitaş, Instagram'dan yaptığı canlı yayında, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmış, bu sözler nedeniyle gerek sosyal medyada gerekse sanat camiasında çok sayıda isim Yerlitaş'a tepki göstermişti.