Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın aktardığına göre televizyon dünyasının sevilen isimlerinden ünlü modacı Nur Yerlitaş bugün evinde hayatını kaybetti.

2 yıl önce kendisine beyin kanseri teşhisi koyulan Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti. Son paylaşımını dün yaptı Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp " Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal" yazmıştı.

Nur Yerlitaş kimdir?

Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1956 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı. Nur Yerlitaş, moda kariyerine 80'li yılların başlarında İtalya'dan ve Fransa'dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.

2010'da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın'ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan "Türkan" isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.

Moda tasarımcısı olarak adını duyuran Yerlitaş, 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ekranlarda yerini aldı. Kısa sürede adını tüm Türkiye'ye duyurdu.