Nur Vergin'in kardeşi Yasemin Conker’den Ahmet Hakan’a yanıt: Ablamı bulduklarında komşusu durumu haber verdi, ben de hemen işlemlere başladım

Yaşamını yitiren sosyolog Prof. Dr. Nur. Vergin'in kardeşi Emine Yasemin Conker, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın dünkü "Sahipsiz kalan bir cenazenin öyküsü” başlıklı yazısına yanıt verdi. Yazıda iddia edildiği gibi ablasının cenazesinin ortada kalmadığını belirten Conker, "Ablamı bulduklarında komşusu durumu haber verdi, ben de hemen işlemlere başladım" açıklamasını yaptı.

Hakan, Conker'in kendisine gönderdiği yanıtı bugünkü köşesinde paylaştı. Conker yanıtında, "Sayın Hakan... Ablam Bahar Nur Vergin 17 Ocak Pazar gecesini 18 Ocak Pazartesi sabahına bağlayan gece uykusunda hakkın rahmetine kavuşmuştur. Her gün kendisini yoklayan ve o gün öğleden sonra saatlerinde kendisine ulaşamayan Etiler Alkent Sitesi güvenlik amiri Musa Aytar polise haber vermiş ve polisin eşliğinde çilingir ile kapının açılmasını sağlamıştır. Ablamı yatak odasında bulduklarında komşusu Canay Yaşar Hanımefendi beni arayarak durumu haber verdi. Ben de hemen işlemlere başladım ki, o sırada sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beni arayarak kendisinin nereye gömülmesini uygun bulduğumuzu sordu. Ben ablam Nur’un Merkezefendi’yi çok arzu etmiş olduğunu belirttim. Bunun üzerine sayın Cumhurbaşkanımız bir kararname imzaladı. Cumhurbaşkanımız da katılmak istediği için 19 Ocak 2021 tarihinde öğle namazı ile birlikte ablamı Merkezefendi mezarlığına defnettik.” ifadesini kullandı.