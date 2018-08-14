Nur Tatar 'tatami'ye geri döndü

Milli tekvandocu yeniden ay-yıldızlı bayrak için yarışacak

İstanbul,(DHA) -

Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli tekvandocu Nur Tatar Askari, spor hayatına kaldığı yerden devam etme kararı aldı.

Müjdeli haberi Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

Efsane Şampiyon Geri Döndü

Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli tekvandocumuz Nur Tatar Askari, spor hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

20 yıl önce küçük bir kızın Van\'da başlayan serüveni inşallah 2020 yılında Tokyo\'da altın madalya ile taçlanacak.

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