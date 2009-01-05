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Politika

Nur Serter, türbanlı kadına rozet taktı

28 Şubat'ta türbanlılar için ikna odaları kuran CHP'li Nur Serter de açılıma uydu ve türbanlı yeni üyeye rozet taktı

05 Ocak 2009 02:00

CHP’nin Tuzla Belediye Başkan adayı, ANAP’tan CHP’ye geçen Cemil Ekşi oldu.
 Ekşi’nin adaylığının açıklandığı törende İstanbul Milletvekili Nur Serter, partiye yeni katılan türbanlı bir üyeye rozetini taktı.

Prof.Dr. Nur Serter, İstanbul Üniversitesi’nin türbana karşı tavizsisz tavırıyla tanınan eski rektörü Kılıçdaroğlu’nun yardımcılığını yapmıştı. Sertel o dönemde türban yasağının uygulanması konusunda sert önlemler alınmasında önemli rol oynamıştı.

Prof. Serter, üniversitenin giriş kapısına kurdurduğu okula yeni kayıt yaptıran türbanlı kızların başlarını açmaları için ikna odaları kurmuştu. Daha sonra CHP’den milletvekili çekilen Serter’in, Baykal’ın yaptığı türban açılımına destek vermişti.

Prof. Serter, Baykal’ı eleştirenlere şu yanıtı vermişti: Ben bu olayın CHP’nin laiklik çizgisinden bir sapma yarattığı görüşüne katılmıyorum. CHP bu olaydan önce olduğu gibi; her zaman laiklik ve Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkan bir parti olacaktır.

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