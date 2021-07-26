Karaman'daki Nunu Vadisi'nde mahsur kalan 13 piknikçi kurtarıldı. Piknikçiler, sığ sudan nehrin karşısına geçtikten sonra dönüş yolunda artan sular yüzünden mahsur kalmıştı.

Karaman'da 13 kişi Nunu Vadisi'nde piknik yaparlarken suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Piknikçiler, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Bucakışla köyünde içinden Göksu Nehri'nin geçtiği Nunu Vadisi'ne pikniğe giden bir grup, sığ sulardan karşıya geçti. Akşama doğru Pamukdere mevkisinde bulunan hidroelektrik santralinde elektrik (HES) üretimi için su salımı yapılınca nehrin debisi yükseldi. Karşıya geçemeyen 13 kişi nehrin öbür tarafında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri havanın kararması ve suyun debisinin çok yüksek olması nedeniyle nehrin karşısına geçemedi. Ekipler bunun üzerine bölgede bulunan eski Taşköprü'den karşıya geçerek patika yoldan yurttaşlara ulaştı.

Yaklaşık 5 saat sonra kontrollü şekilde güvenli bölgeye getirilen piknikçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.