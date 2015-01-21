Numune Hastanesi'nde çatlaklar oluştu, polikliniği kapatıldı

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi bitişiğinde devam eden zemin altı otoparkı inşaatı nedeniyle, hastanenin poliklinikler binasında çatlaklar oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından da, gece saatlerinde yapılan açıklamayla hastanenin poliklinikler binasının kapatıldığı duyuruldu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Kadıköy'deki Numune Hastanesi Poliklinik binasında, yakınındaki inşaat çalışmasından kaynaklanan çatlaklar gözlenmiştir. İlk incelemede söz konusu çatlakların önemli risk oluşturmadığı tespit edilmişse de, poliklinik binasının tedbir ve gözlem amaçlı olarak kapalı tutulması uygun görülmüştür. Yapılacak teknik incelemenin ardından poliklinik binasının yeniden hizmet vermeye ne zaman başlayacağı duyurulacaktır."

Malzemeler binadan tahliye edildi

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, poliklinik binasının kapatılmasının ardından, hastane içindeki yollara güvenlik görevlileri şerit çekti; poliklinik yönüne giden yaya ve araçların geçişine izin verilmedi.

Bu sırada çatlakların oluştuğu binadaki tıbbi cihaz ve malzemeler de görevliler tarafından kamyonetlere yüklenerek hastanenin başka servislerine taşındı. Polikliniklerden randevu alan hastaların mağdur olmaması için ise, hastanenin diğer birimlerinde poliklinik hizmeti verileceği öğrenildi.

'Çatlaklar oluştu'

Bir hasta yakını konuyla ilgili, "Çalışmalardan dolayı poliklinik binasında çatlaklar oluşmuş galiba. Kimseyi sokmuyorlar şu an" diye konuştu.

Hastalar diğer servislere yönlendirildi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki polikliniklerden bugün için randevu alan hastalar, sabah erken saatlerde hastaneye geldi. Hastaları polikliniklere giden yollarda güvenlik görevlileri karşıladı. Hastalar, görevliler tarafından hastanenin diğer birimlerinde poliklinik hizmeti verecek olan servislere yönlendirildi.