-NUMARANI TAŞI YAVRU KÖPEĞİ AL KAYSERİ (A.A) - 17.09.2010 - Kayseri'de bir telefon firması, cep telefonu numarasını değiştiren müşterilerine, kangal kırması 'yavru köpek' hediye ediyor. Kayseri'nin merkezindeki Hunat Camisi önündeki alt geçitte faaliyetini sürdüren bir telefon firması, vatandaşların ilgisini çekmek için ilginç bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, cep telefonu numarasını değiştiren müşterilerine yavru köpek veriyor. Firma yetkilisi Oğuzhan Türkbeyi, ülke genelinde binlerce cep telefonu satan mağaza ve hat bayisi bulunduğunu belirterek, ''Bu işyerleri, vatandaşların dikkatini çekmek için çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. Ancak bu kampanyalarda verdikleri promosyonlar, tüketime dayalı şeyler oluyor. Biz de 11 yıldır 5 şubemizle hizmet sunduğumuz Kayseri halkına kalıcı bir hediye vermek istedik'' dedi. Kampanya dahilinde numarasını değiştiren müşterilerine yavru köpek verdiklerini ifade eden Türkbeyi, şöyle devam etti: ''Numara değiştirme ya da diğer ismiyle numara taşıma kampanyaları yaklaşık 1,5 yıl önce başladı. Ancak bizim, numarasını değiştirene yavru köpek hediye ettiğimiz kampanyamız, 1 haftadır sürüyor. Bu süre içerisinde 4 köpek hediye ettik. Hediye ettiğimiz yavru köpeklerimiz, Kangal kırması. Yavru köpeklerimize özellikle küçük çocuklar ilgi gösteriyor. Onlar numaralarını değiştirip yavru köpekleri alamasalar da, mağazamıza geliyorlar ve köpekleri seviyorlar. Çocukların bu ilgisi, bizleri de memnun ediyor.'' Türk toplumunda var olan ancak günlük koşuşturma ve iş telaşı arasında unutulan hayvan sevgisini, bu kampanyaları ile yeniden canlandırmayı amaçladıklarını kaydeden Türkbeyi, şöyle dedi: ''Kampanyamız ile hayvan sevgisine küçük de olsa bir katkı sağlayabilirsek, kendimizi mutlu hissedeceğiz. Bu nedenle kampanyayı sadece işyerinin müşterileriyle yaptığı bir alış veriş sonucu verilen promosyon olarak görmemek lazım.''