-NUMARA TAŞINMASINA SINIRLAMA GETİRİLEBİLİR ERZİNCAN (A.A) - 27.10.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'de yaklaşık 21 milyon numara taşıma uygulamasının olduğunu belirterek, ''Şu an uygulamamızda, numara geçişinde hiçbir sınırlama yok. Abone, çok kolay ve çok hızlı bir biçimde geçiş yapabiliyor. Fakat bunun kötüye kullanıldığıyla ilgili ciddi tespitler yapılırsa bu noktada sınırlama getirilebilir'' dedi. Erzincan'da gezi ve incelemelerini sürdüren Yıldırım, Ergan Dağı'nda yapımı devam eden kayak tesisi projesini yerinde inceledi. Burada yetkililerden, tesislerdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergan Dağı'nda kayak yapacak olanların iki kademede, 5 bin 200 metreye tırmanabileceğini söyledi. Tesislerin yapımının süratle devam ettiğini anlatan Yıldırım, ''Telesiyej direkleri dikildi, makaralar takıldı. Montaj işlemleri kışın hava şartlarına bağlı olarak devam edecek. Elektrik hatlarının çekilmesi çalışmaları da hızla sürüyor'' diye konuştu. Yıldırım, burada yapılacak olan konaklama tesislerinin, alelade özellikte olmayacağını vurgulayarak, tesislerin Ergan Dağı ve Erzincan'ın genel mimarisine uygun olmasına dikkat edildiğini ifade etti. Zirveye kadar olan yol inşaatının tamamlandığını da belirten Yıldırım, ''Şu anda bu yolun geometri düzeltme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca kaplama için de Erzincan Valiliği ile İl Özel İdaresi ihale yapacak'' dedi. -''NUMARA TAŞIMAYA SINIRLAMA GETİRİLEBİLİR''- Bakan Yıldırım, bir gazetecinin, numara taşıma uygulamasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, şunları kaydetti: ''Numara taşımaya ilişkin mevzuat düzenlemesi geçtiğimiz yıllarda yapıldı. O günden bu güne ülkemizde 21 milyona yakın numara taşıması oldu. Bu rakamları diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda çok yüksek bir değişim. Hemen hemen toplam abone sayısının üçte birine yaklaştı. Bunda herhangi bir mahsur yok. Demek ki vatandaşlar nerede daha güzel ve ekonomik hizmet var ise oraya geçiş yapıyorlar. Ancak zaman zaman bu konuda şikayetler alıyoruz. BTK kurumumuz izlemede.'' Numara geçişlerinin biraz art niyetli kullanıldığına yönelik şikayetler aldıklarını anlatan Yıldırım, sözlerine ''Bir operatörün abonesi iken ayrılıp, oradaki borcu bir başkasına geçiyor, oradan bir başkasına. Bu tür olumsuz durumlarla karşılaşılabiliyor'' diye devam etti. Bu hususta Bilgi ve Teknoloji Kurumu'nun çalışma yaptığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: ''Böyle bir uygulama var mı? diye çalışma yapılıyor. Eğer ciddi boyutlarda bu işlem yapılmış ise burada bir sınırlama getirilebilir. Şu an uygulamamızda numara geçişinde hiç bir sınırlama yok. Abone, çok kolay ve çok hızlı bir biçimde geçiş yapabiliyor. Fakat bunun kötüye kullanıldığıyla ilgili ciddi tespitler yapılırsa bu noktada sınırlama getirilebilir.'' Bakan Yıldırım, daha sonra Erzincan Belediyesindeki ''Erzincan Ekonomi Zirvesi'' konulu toplantıya katıldı.