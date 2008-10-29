Numara taşınabilirliği için geri sayım

Mobil servis hizmetlerini kullanan abonelerin telefon numaralarının değiştirmeden operatörlerini değiştirmesine olanak tanıyacak olan numara taşınabilirliği uygulaması, 9 Kasım’da uygulamaya başlıyor. Türkiye’de 6 ay gibi kısa bir süre içinde devreye girmeye hazır hale gelen uygulama, ilk etapta ücretsiz olarak gerçekleşecek.
Telekomünikasyon Kurumu’nun Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, numara taşınabilirliğinin “Avrupa’da örnek teşkil edecek bir uygulama” olduğunu döyleyen TK başkanı Tayfun Acarer, Almanya, İngiltere ve Fransa’da bu sistemin planlanan tarihten 8,5 ay geç yürürlüğe girdiğini anlattı.
Acarer, geçen zamanda hataları görerek, en iyi sistemi seçme şansını yakaladıklarını ve Türkiye’de kullanılacak numara taşıma sistemini İngiltere’nin de kısa sürede kullanmaya başlayacağını ifade etti.
Numara taşıma süresinin azami 6 gün olarak belirlendiğini ancak sürenin azaltılmasında hiçbir engel olmadığını belirten Acarer, mevzuat ve sistemin bu uygulamayı 1-2 saat içinde gerçekleştirmeye müsait olduğunu kaydetti.
Dünyada numara taşıma işleminin şirketler aracılığıyla yapıldığını ve bunun için ücret alındığını vurgulayan Acarer, “Türkiye’de bunun için Telekomünikasyon Kurumu olarak ne aboneden ne de operatörlerden herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz” dedi.
Alıcı ve verici operatörlerin birbirlerinden işlem ücreti talep edebileceklerini belirten Acarer, bunun için üst sınırı 2 YTL olarak belirlediklerini söyledi. Acarer, operatörlerin bu ücreti abonelerinden isteyebileceklerini kaydetti.
Acarer, 3 mobil telefon operatörünün üst düzey yetkililerinin numara taşıma için ücret talep etmeyeceklerini bildirdiklerini anımsatarak, “Yazılı deklarasyonda bulunmadılar ama böyle üst düzeyde sözlü deklarasyon yazılı kadar güvenilirdir. Ancak eğer abonelerden alınacak bedel belli bir limiti aşarsa müdahale ederiz. Verici işletmeci ise herhangi bir ücreti abone veya başka bir birimden talep edemez. Ücreti sadece alıcı talep edebilir” diye konuştu.
Acarer, uygulamanın Avrupa Birliği üyesi 24 ülkede gerçekleştirildiği günden bu yana 8,5 milyon abonenin numarasını taşıdığını, Türkiye’de ise mevcut abonelerin yüzde 10’unun numarasını taşımasının beklendiğini ifade etti.
Numarasını taşıyan abonenin yeni operatöründe faturalı veya kontörlü sistemi tercih edebileceğini bildiren Acarer, taşınan numaraların ve bulundukları operatörlere ilişkin bilgilerin www.numaranitasi.gov.tr
adresinden numara girilerek öğrenilebileceğini söyledi.
Türkiye’de toplam 65 milyon aktif mobil telefon abonesi bulunduğunu kaydeden Acarer, “Uygulamayla abone sayısında azalma bekliyoruz. Uygulamanın başlamasıyla iki hattı olan bir abonenin, hatlarından birini iptal ettireceklerini tahmin ediyorum” dedi.
Avrupa’da 5-6 yıldır numara taşımanın yapıldığını anlatan Acarer, “Türkiye’de bu süreç muhtemelen başlangıçta ilk 2 yılda hızlı, sonra düşen bir süreç olacak” diye konuştu.
Operatörlerin tarifelerinde indirime gitmesinin olumlu olduğunu ifade eden Acarer, abonenin numarasını taşımak istediği operatörden “değiştirmemesi yönünde baskı görmesi” durumunda ise sürece müdahale edeceklerini vurguladı.
Acarer, sabit telefonların da kısa sürede rekabete açılacağını ve bu alandaki numara taşınabilirliği uygulamasının ise 9 Mayıs 2009’da yürürlüğe gireceğini kaydetti. E-imza süreci kısaltıyor
Tayfun Acarer, 6 günlük numara taşıma sürecinin elektronik imza (e-imza), mobil e-imza ve telefon kullanımıyla işlem yapılmaya başlanması durumunda çok kısalacağını belirterek, “Sistemi garantili olduğu için tercih ettik. Ancak bu 6 günlük süre e-imza ve mobil e-imza gibi uygulamalarla birkaç saate inebilir. Şu anda bu süreç kısalmaya çok müsait” dedi.
Numara taşınabilirliğinin AB müktesebatında istenen bir uygulama olduğunu vurgulayan Acarer, bu uygulamanın aynı zamanda rekabeti çok artıracağını söyledi.
Acarer, bazı abonelerin numara taşıma sürecini istismar ederek, sürekli operatör değiştirmesi durumunda Telekomünikasyon Kurumu olarak bu uygulamaya sınırlama getirebileceklerini belirtti.
Abonenin operatörünün değiştiğinin karşı tarafa bildirilmesi için “uyarı tonu” kullanılacağını anlatan Acarer, “sesli uyarı sisteminin” dünyada terk edilen bir yöntem olmakla birlikte Türkiye’de ihtiyaç olursa yürürlüğe sokulabileceğini kaydetti. Başvuru yaparken bunlara dikkat!
Toplantıda, Telekomünikasyon Kurumu uzmanlarından Aysel Kandemir, numara taşınabilirliğine ilişkin bir sunum yaptı.
Uygulama için abonelerin başvuru sırasında başvuru formu doldurmaları ve bireysel abonelerin TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanı, kurumsal abonelerin ise ticari unvan ve vergi numarası ile başvuruda bulunabileceklerini kaydetti.
Abonenin mevcut operatörünün numara taşıma talebini reddedebileceğini de belirten Kandemir, reddetme koşullarını şöyle sıraladı:
“Numaranın başka bir aboneye ait olması,
Abonenin mevcut işletmecisinde numarasının değiştirilmesi talebinin bulunması,
Abonenin kimlik bilgilerinin, kimlik bilgisini ispat edemeyecek nitelikte yanlış veya eksik olması,
Taşınması istenen numaraya ait daha önceden başlatılmış veya devam eden taşıma işleminin bulunması.”
Kandemir, abonelerin taşıma zamanı duyurusunun kendilerine bildirilmesinden hemen önce, geçmek istedikleri operatöre başvurarak numara taşıma işleminden vazgeçebileceklerini bildirdi.
Başkasına ait bir numara için taşıma başvurusu yapılamayacağını vurgulayan Kandemir, başvurunun bizzat veya noter onaylı vekalet verdiği kişi tarafından yapılabileceğini de belirtti.İlgili haberler:Numara taşınabilirliği 9 Kasım'da..10 soruda numara taşınabilirliği