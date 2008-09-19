Numara taşınabilirliği 9 Kasım'da..

Cepte numara taşımaya geri sayım

Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, 9 Kasımda uygulamaya konulacak GSM operatörleri arasında numara taşıma işleminin 6 gün süreceğini, abonelerin bu süre içinde cep telefonu hatlarını kullanmaya devam edebileceklerini söyledi.Acarer, "numara taşınabilirliği" uygulamasının 9 Kasımda başlayacağını hatırlattı. Uygulama ile abonelerin telefon numaralarında hiçbir değişiklik olmadan bir operatörden diğerine geçebileceğini anlatan Acarer, cep telefonu numarasını taşımak isteyen abonelerin geçmek istedikleri yani "alıcı" operatöre müracaat etmeleri gerektiğini dile getirdi.Acarer, şöyle konuştu: "GSM operatörleri kimlik doğrulama işlemlerini yüzde 99 oranında tamamladı. Numara taşımak isteyen abonelerin kimlik bilgilerinin doğrulanması gerekiyor. Numaranın sahibi konusunda bir doğrulama olmazsa kötü niyetli kişiler başkasının numarasını taşıyabilir. Numara taşıma işlemini bizzat numara sahibi yapabilecek. Başkasının adına kayıtlı olan bir numarayı bir başkası kullanıyor olsa bile taşıma işlemi yaptıramayacak."Abonelerin başvuru yapmasının ardından alıcı operatörün başvuruyu 2 gün içinde inceleyeceğini ve ardından merkezi sistemde 2 gün sürecek bir inceleme yapılacağını belirten Acarer, verici operatörün incelemesinin de iki gün süreceğini söyledi.Acarer, numara taşıma sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:"Numara taşıma işlemi 6 gün içinde tamamlanacak. Bu 6 gün boyunca abonelerin telefonu kapalı olmayacak. Müracaat yapılırken doldurulacak formda numaranın günün hangi saatinde aktarılmasının istendiği sorulacak. Burada 3 seçenek olacak: 00.00-08.00, 08.00-16.00 ya da 16.00-24.00 saatleri arasında numaranız taşınabilecek. Çalışanların genellikle 00.00-08.00 saat dilimini tercih edeceklerini düşünüyorum. Aboneler aktarım olayı gerçekleşene kadar telefonlarını kullanmaya devam edebilecekler. Aktarma işlemi gerçekleşirken, bir operatör keserken diğeri alacak. Bunun için iki operatöre de en fazla 15'er dakika süre veriliyor. Bana göre işlem 15 dakikada biter."Cep telefonu numaralarının alan kodları değişmeden başka operatöre aktarılmasının tüketicileri mağdur edebileceğini dile getiren Acarer, "Daha önce sizinle aynı operatörü kullanan ancak başka bir operatöre geçen arkadaşınızı aradığınızda bundan haberinizin olması gerek. Aksi halde aynı operatörden bir numara ile konuştuğunuzu sanabilirsiniz. Bu nedenle, bir abone A operatöründen B operatörüne geçtiğinde, arayanlar bir uyarı tonu ile bilgilendirilecek. Bu ton numaranın başka bir operatöre geçtiğinin bir ifadesi olacak" dedi.Numara taşınabilirliği uygulamasının dünyada örnekleri olduğunu anlatan Acarer, sesli ikazın cazip göründüğünü ancak bunun aboneleri bir süre sonra rahatsız edebileceğini belirtti.Acarer, "Kurul kararına göre genel uygulama ikaz tonu şeklinde olacak, ancak 'sıkıntı çıkarsa, sesli ikaz yapılabilir' diyerek operatörlerin hazırlık yapmasını istedik. Aradan bir süre geçsin. sıkıntılar olursa sesli ikazı devreye sokarız" şeklinde konuştu.Numara taşınabilirliği konusunda, yönetmelikte "caydırıcı olmayacak ve bu geçiş işlemini engellemeyecek şekilde bir miktar para alınabilir" ifadesi bulunduğunu dile getiren Acarer, şunları kaydetti:"Numara taşımadan ücret almak operatörlere kalmış. Operatörlerden bazılarının ücret almayacağı şeklinde beyanları var ama yazılı değil. Muhtemelen geçişi cazip kılmak için almayacaklardır. 'Ben alacağım' diyen operatör de çıkabilir. Oradaki rakamın hiçbir zaman 50-100 YTL olmaması, çok daha düşük olması gerekecektir.Acarer, operatörlerin numara taşınabilirliğine ilişkin test çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, "Bunların birçoğu başarılı şekilde tamamlandı. Önümüzde 2 aya yakın bir süre var ve testler devam ediyor. Bir takım düzeltmeler tabi çıkıyor ama firmalar sürekli çalışıyor. Ama bana göre süre yeterli, bir sorun çıkacağını zannetmiyorum" dedi.Numara taşıma konusunda bir sınırlama olmadığını anlatan Acarer, operatöre geriye dönüş olanağı olduğunu söyledi. Acarer, "Alıcı operatör sizi kabul etmeyebilir. A operatöründen B'ye geçmek isteyebilirsiniz. B sizi istemeyebilir. Siz sıkıntılı birisiniz, sürekli birilerine borç takıyorsunuz. A'dayken borcunuzu ödemeden B'ye geçtiniz ona da ödemeden C'ye geçtiniz. Borç takarak operatörler arasında dolaşıyorsunuz. Sonra tekrar A'ya dönmek istediniz. Bu, benim şahsi görüşüm, operatörleri bağlamaz ama ben kabul etmem. Operatör de kabul etmeyebilir, almak zorunda değil" diye konuştu.GSM operatörlerinin abonelerin borçları konusunda ortak çalışma yaptıklarını belirten Acarer, "Muhtemelen bir süre sonra operatörler arasında centilmenlik anlaşması yapılacak. Kötü niyetliler için ortak bir bilgi sistemi kurulabilir" dedi. Acarer, numara taşınabilirliğinin abone dağılımına yapacağı etki konusunda da "Numara taşınabilirliğinde yüzde 10 civarında hareket olur. Yüzde 10, eşit şekilde mi dağılır onu bilemem ama kesin bir şey var, ciddi bir rekabet olacak. Bu da vatandaşa yansıyacak. Operatörler müşteri çekebilmek için çok önemli imkanlar sunacak" değerlendirmesinde bulundu.