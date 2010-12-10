-NUMARA TAŞIMADA ''KARA LİSTE'' TALEBİ ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, numara taşıma sisteminde 'kara liste' hazırlanması için talep geldiğini ancak herşeyden önce operatörler arasında bu konuda bir uzlaşma olması gerektiğini belirterek, ''Aksi takdirde biz konuyu inceliyoruz, gelişmeye göre bir düzenleme yapılabilir'' dedi. Acarer, numara taşıma uygulamasında bugüne kadar 22,5 milyon abonenin numarasını değiştirmeden farklı bir operatörden hizmet almaya başladığını belirtti. Sistemden yararlanan abone sayısının çok yüksek olmasına rağmen hiç şikayet almadıklarını vurgulayan Acarer, ''63 milyon abonenin yüzde 33'ü numarasını değiştirmiş, yani üç aboneden biri numarasını taşımış. Böyle bir şey dünyada yok. Bir de numara taşıma sisteminin yazılımını bir Türk firması gerçekleştirdi, bu da çok güzel bir olay'' diye konuştu. Numara taşıma sisteminde operatörlerin bazı aboneler nedeniyle sorun yaşadıklarını ifade eden Acarer, sistem için ''kara liste'' hazırlanması talebine ilişkin de şunları kaydetti: ''Bu sistemle ilgili zaman içerisinde düzenleme yapıldı. Abone isterse her gün operatör değiştiriyordu, bunu 3 ay şeklinde düzenledik. Bu düzenleme sayesinde 'borç takan' diye tabir ettiğimiz kullanıcı sayısında ve 'takılan borç' miktarında azalma oldu. Bu işi istismar edenler, abonelerin 1/10 bin oranında. 10 binde bir abone oranı, az gibi görünüyor ama 63 milyon abonede bu ciddi bir miktara ulaşıyor. Bu kişiler bu işi profesyonel yapınca bu rakam artıyor. 'Kara liste' hazırlanması için talep var ama herşeyden önce bu konuda operatörler arasında bir uzlaşma olması lazım. Kendi aralarında uzlaşma sağlarlarsa bizim düzenleme yapmamız bile gerekmez. Aksi takdirde bizim yapacağımız düzenlemenin tam hukuksal zemine oturması lazım. Onu da bizim düşünmemiz lazım çünkü doğrular var ama bir de kanun, düzenlemeler var. Üzerinde çalıştığımız konulardan bir tanesi bu. Bu konu görüşülüyor. Uzlaşma sağlanırsa bunu kendi aralarında çözerler. Aksi takdirde biz konuyu inceliyoruz, gelişmeye göre bir düzenleme yapılabilir.''