Numan Kurtulmuş'un yeni partisi: Halkın Sesi Partisi

T24 - Saadet Partisi eski Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni partisini kurdu. Partinin adı "Halkın Sesi Partisi" olarak belirlendi. Amblem olarak da "doğan güneş" seçildi.

İçişleri Bakanlığı'na yapılacak müracaatla, Türk siyasi hayatı yeni bir parti kazanacak.

Kurtulmuş, yeni kuracağı partinin Kurucular Kurulu'nda Türkiye'nin yakından tanıdığı birçok kişiye yer verdi.

Yeni partinin Kurucular Kurulu'nda ilk defa siyasete girecek Maliye Bakanlığı eski müsteşarı Hasan Basri Aktan'ın yanı sıra eski Demokrat Partili Çağrı Erhan, Erol Göka, Beyhan Aslan, Fethi Karaaslan, Mehmet Bekaroğlu gibi birçok kişi yer alıyor.

Kurtulmuş, Rixos Hotel'de düzenlenen partisinin kurucular kurulu toplantısına katıldı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, partisinin adının “Halkın Sesi Partisi”, ambleminin ise Osmanlı medeniyet güneşi olacağını belirtti.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Partimizin amblemi 'Osmanlı güneşi', 'medeniyet güneşi' adını vereceğimiz “güneştir”. Amblemde uygulanan güneş, tarih boyunca 'medeniyet güneşi' olarak isimlendirilen bir motifi ortaya koyuyor. Buradan inancımız, hem yeni bir günün doğduğunu ortaya koymak, hem de Türkiye'de yeni bir dönemin, yeni bir günün doğduğunu ifade etmektir. Hem yeni dünyanın kurulması olduğunu ifade etmek, hem de bizim medeniyet değerlerimize olan bağlılığımızı ifade etmek açısından Osmanlı'nın medeniyet güneşi motifini kullandık.”

Kurtulmuş, Partisinin adının kısaltmasının HAS Parti olacağını belirtti.



