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Politika

Numan Kurtulmuş'tan 'yeni oluşum' sinyali

SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "yeni oluşum" konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, bu konuda bu hafta içinde açıklama yapacaklarını bildirdi.

26 Eylül 2010 03:00

T24 - Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "yeni oluşum" konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, bu konuda bu hafta içinde açıklama yapacaklarını bildirdi.


Kurtulmuş, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Musa Güldibi ile Esra Gün’ün Antares Alışveriş Merkezindeki nikah törenine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Kurtulmuş, bir gazetecinin "bundan sonraki oluşum" ile ilgili sorusu üzerine şunları kaydetti: "Bir açıklama yapmayacağım. Düğüne geldim. Bütün görüşmelerimizi yapıyoruz. Görüşmeler gayet güzel gidiyor. Bizim planladığımızdan daha güzel geçiyor görüşmeler. Bu harekete, bu partiye emeği geçen herkesle konuşuyoruz.


Bütün arkadaşlarımız da yüreğindeki, içindekini, zihnindekini açık bir şekilde bizlerle paylaşıyor. Karar oluşacak, oluştuktan sonra da bütün kamuoyuna teferruatıyla paylaşacağız. Olgunlaştırıyoruz." Kurtulmuş, "Bu hafta içinde olur mu?" sorusuna ise "Tabi bu hafta içinde olur" karşılığını verdi.


Bu arada eski Genel Başkan Recai Kutan da nikaha girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlamayarak, "Ben bu güne kadar tek kelime konuşmadım" dedi.


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