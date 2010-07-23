Numan Kurtulmuş'tan sürpriz Erbakan ziyareti

T24 - Saadet'in olaylı 4. Olağan Kongresi'nde ve sonrasında yaşananların ardından Numan Kurtulmuş, "yeninden kongre düzenlemek milli bir görevdir" çağrısında bulunan Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Ziyaret ardından Erbakan'ın özel kalem müdürü Mehmet Karaman yaptığı yazılı açıklamayla, Erbakan'ın Kurtulmuş'a genel başkanlığı bırakması için baskı yaptığı yönündeki haberleri yalanladı.



Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Necmettin Erbakan'ı ziyaret etti. Kurtulmuş, kongreden sonra ilk defa Erbakan'ın Balgat'taki evine giderek, ''nezaket ziyaretinde'' bulundu.



Saat 15:00'te başlayan ve yaklaşık 1.5 saat süren görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılmazken, görüşmede kongre ve sonrasında yaşanan sürecin de değerlendirildiği öğrenildi.





'Kurtulmuş'a baskı' iddiasında yalanlama





Kapatılan Refah Partisi'nin eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın Özel Kalem Müdürü Mehmet Karaman, bugün (23 Temmuz 2010) bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerdeki, ''Erbakan'dan Kurtulmuş'a imza baskısı'' ve ''Erbakan'ın Kurtulmuş'a Genel Başkanlığı bırak'' dediği ifadelerinin ''tamamen uydurma ve gerçekle hiçbir alakası'' olmayan ifadeler olduğunu bildirdi.



Mehmet Karaman, yazılı açıklamasında, söz konusu haberlerin bugün ''aynı kaynağa bağlı olarak maksatlı olarak malum iki internet sitesinde'' yayımlandığını belirtti. ''Bu haberlerin gerçekle hiçbir alakası yoktur ve maksatlı olarak uydurularak yazılmış haberlerdir'' değerlendirmesini yapan Karaman'ın açıklaması şöyle:



''Bu haberlerde 'Kongre iptali için Erbakan yeterli imzayı toplayamadı' ifadesiyle sözde delegelerin etkilenmesine çalışılmıştır. Halbuki, Kongre için yeterli imza kat kat fazlası ile bir hafta gibi kısa bir zamanda temin edilmiştir.''





'Milli Görüş' tasfiye mi ediliyor?





Düzenelen 4. Olağan Kongre'de yaşanan liste savaşlarında, Erbakan'ın etkisinin bulunduğu "yeşil liste"den çekilden Numan kurtulmuş'un "beyaz listeyle" seçime gitmesi, kongrede çevik kuvvetin de müdahele ettiği olaylara neden olmuştu.



Kurtulmuş'un salt çoğunluğun aranmadığı 3. tur oylamada aldığı 310 oyla başkan seçilmesinin ardından, Erbakan'ın yol arkadaşları, Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan ve Elif Erbakan'dan sert açıklamalar gelmişti.





