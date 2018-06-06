Numan Kurtulmuş'tan "kur" iddiası: Algı operasyonu

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kur krizi ifadesinin algı operasyonu olduğunu iddia etti. Kurtulmuş, "15 Temmuz’dan sonra faiz ve kurda ciddi bir hareketlilik oldu. Bu yaşadığımız dördüncü büyük kur operasyonudur. Bu bir kur krizi değildir. Bu biralgı terimidir. Olan tam manasıyla, bir takım spekülatif çevrelerin ortaya koyduğu kur operasyonlarıdır" dedi.

Kurtulmuş, ekonomiyle ilgili olarak şu açıklamada bulundu:



Şöyle, bir iktisatçı olarak şunu söyleyeyim. Türkiye ekonomisinin makro ekonomisinde endişeler olsaydı, Türkiye küçülen bir ülke olsaydı, istihdam üretemeyen bir ülke olsaydı, hem faizin hem kurun yükselmesi bunların sonucu olarak da enflasyonun yükselmesi endişe verici olabilirdi. Biz aynı şablon gelişmeleri daha önce de gördük.



Türkiye’de Gezi olayları başladı. Ondan evvel faiz oranı 4,84’tü. Gezi olaylarının en temel etkilerinden birisi faiz oranlarını yükseltmesi oldu. Ardından 17-25 Aralık olayları. En somut etkisi faizin, kurun yükselmesiyle ortaya çıkıyor. 15 Temmuz’dan sonra, hemalgı operasyonlarıyla Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak hem de operasyon yapacaklarını tahmin ediyorduk ve böyle oldu. 15 Temmuz’dan sonra faiz ve kurda ciddi bir hareketlilik oldu. Bu yaşadığımız dördüncü büyük kur operasyonudur. Bu bir kur krizi değildir. Bu biralgı terimidir. Olan tam manasıyla, bir takım spekülatif çevrelerin ortaya koyduğu kuroperasyonlarıdır.



Bu geçici bir süreçtir. Türkiye ekonomisi zayıf yakalansaydı, bundan ürkmemiz belki mümkündü. Ama öyle değil. Tamamen dışsal etkilerden, ekonominin gerekleriyle değil. Geçicidir ve çok kısa süre içerisinde bunun geri gideceğini biliyoruz.



Kur krizi terimi bir algı operasyonu terimi olduğu gibi, şu da algı operasyonunun parçasıdır. 'Kurun hareketliliğinin nedenlerinden birisi özel sektörün borçluluğudur.' Hem Türkiye’nin yerli yatırımcıları hem dışarıdan yatırımcılar destekleniyor, teşvikler uygulanıyor. Türkiye’de özel sektör artık Türkiye’nin yükselmesi için eskiye göre daha fazla elini taşın altına koymaya niyet ediyor. Birileri bundan rahatsız. Onun için özel sektöre karşı itibar suikastı da uygulanıyor. 'Özel sektör bu kadar borçlu olmasaydı' lafının altında bu var. Buna da vatandaşımızın kanmamasını temenni ederim.