Numan Kurtulmuş'tan ittifak açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MHP ile yaptıkları ittifak görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ittifak görüşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Görüşmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum. Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz" şeklinde konuştu.