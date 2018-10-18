T24 LogoT24 Logo
Politika

Numan Kurtulmuş'tan ittifak açıklaması

"Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz"

18 Ekim 2018 15:47

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,  MHP ile yaptıkları ittifak görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ittifak görüşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Görüşmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum. Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

akpnuman kurtulmuşmhpittifak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24