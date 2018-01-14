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Dünya

Numan Kurtulmuş'tan 'Brad Pitt' açıklaması: İnşallah anlaşırız

"Troya'nın muazzam bir hazine, bu yıl önemli bir tanıtım atağı olacak"

14 Ocak 2018 17:57

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Troya'nın uluslararası tanıtımı konusunda yapılacak çalışmada ABD'li ünlü aktör Brat Pitt'in de yer alması konusunda çalışmalar olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "İnşallah anlaşılabilir" dedi.

Belek Turizm Merkezi'nde ulusal medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, toplantının soru cevap bölümünde, bir gazetecinin "Troya yılını biraz açabilir misiniz, ne tür etkinlikler, ne planlanıyor?" sorusu üzerine, Troya'nın muazzam bir hazine olduğunu, bu yıl önemli bir tanıtım atağı olacağını bildirdi.

Troya'yı sadece Türkiye'de değil, dünyada tanıtmak perspektifiyle çalışmalar yapılacağına değinen Kurtulmuş, bu çerçevede Devlet Opera ve Balesinin Troya ile ilgili oyunlar sergileyeceğini, 23'e yakın uluslararası festivalde Troya'nın tanıtılacağını, ayrıca yarışmalar, konserler, tiyatro gösterileri, filmler, kısa film ve belgesel yarışmaları ile ciddi bir farkındalık oluşturulacağını söyledi.

"Troya ile ilgili uluslararası tanıtım yaparken Brad Pitt'le de bir organizasyon yapılacak mı?" sorusuna Kurtulmuş, "O çalışma var, ben kesinleşmediği için söylemedim. Öyle bir tanıtım yüzünün yer aldığı bir program düşünülüyor. İnşallah anlaşılabilir" yanıtını verdi.

 

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