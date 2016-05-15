Numan Kurtulmuş'tan 'anayasa' yorumu: Milletin üzerinde deli gömleği gibi duruyor

AKP'de 22 Mayıs'ta düzenlenecek 2. Olağanüstü Kongre'de genel başkanlık ve başbakanlık için adı geçen isimlerden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa için 'deli gömleği' benzetmesi yaptı. Türkiye'nin bu antidemokratik anayasayı değiştireceğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu anayasa millete dar gelmektedir, bu milletin üzerinde senelerdir bir deli gömleği durmaktadır" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; İstanbul Gençlik Fuarı'nın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bu antidemokratik anayasayı değiştireceğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu anayasa millete dar gelmektedir, bu milletin üzerinde senelerdir bir deli gömleği gibi yer almaktadır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Başkanlık Sistemi'ne ilişkin sözlerine ise "Bu ayıptan CHP ve Türkiye siyaseti kurtulmalıdır. Anamuhalefet partisi lideri milletten, demokrasiye bağlı olan insanlardan, oylarıyla iktidarı belirleyen, iktidarları değiştiren halkımızdan özür dilemelidir" dedi.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başkanlık sistemine yönelik sözlerine ilişkin, "Bu ayıptan CHP ve Türkiye siyaseti kurtulmalıdır. Anamuhalefet partisi lideri milletten, demokrasiye bağlı olan insanlardan, oylarıyla iktidarı belirleyen, iktidarları değiştiren halkımızdan özür dilemelidir. Ama, 'Yok biz böyle alıştık, biz böyle gördük. Biz milletin iradesiyle yolunu çeviremediğimiz milli iradeyi darbelerle önünü kesmeye alışık bir gelenekten geliyoruz.' diyorlarsa kusura bakmasınlar. Köprünün altından çok sular geçti, aktı. Birilerinin kılıçlarının iki tarafının da kestiği devirler geride kaldı." dedi.

İstanbul Gençlik Fuarı'nın açılışına katılan Kurtulmuş, daha sonra gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şenliği düzenleyenlere teşekkür eden Kurtulmuş, gençlerin yeni, genç bir anayasa talebine destek ve kulak vermemesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin eski, yaşlı, sakat bir anayasa ile yoluna devam etme, 1960, 1980 ve ondan önceki bütün darbelerin, 5 kez önü kesilmiş demokrasinin kanlı izlerini taşımak mecburiyetinde olmadığını dile getirdi.

Türkiye'nin bu antidemokratik anayasayı değiştireceğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu anayasa millete dar gelmektedir, bu milletin üzerinde senelerdir bir deli gömleği gibi yer almaktadır. Kendimi bildim bileli, gençlik, çocukluk yıllarımızdan beri bu anayasanın değiştirilmesiyle ilgili olarak talepler gündeme gelmiştir. Türkiye’de birçok siyasi parti yeni anayasa talebini gündeme getirmiştir. Şu anda mecliste bulunan partilerin seçmenlerinin de büyük bir kısmı yeni, demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasa için bu partilere oy vermiş, bu partilerin önünü açmıştır. Dolayısıyla siyaset olarak da biz bu yeni anayasa talebini asla görmezden gelemeyiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, milleti daha ileri taşıyacak, genç, yeni Türkiye’yi daha ileriye götürecek, dinamik, tamamen sivil bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, yeni, sivil anayasaya destek veren tüm oluşumlara yürekten katıldıklarını, onlara destek verdiklerini kaydetti.

"Kandan bahsetmek kabul edilemez"



"Türkiye’de yeni anayasa yapılmasıyla ilgili en ufak bir fikri olan varsa, buyursun meydan burası." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Meydan, demokrasi meydanıdır. Bunu, parlamento içerisinde, milletin içerisinde herkes dile getirebilir, yeni anayasa ile ilgili farklı teklifleri gündeme getirebilir ancak yeni anayasa dendiği zaman tüyleri diken diken olan, eski alışkanlıkları depreşen, 'Yeni anayasa' denince kandan bahseden, 'Türkiye’de sistemi siz kansız bir şekilde değiştiremezsiniz' diyerek, meydana çıkanları da gerçekten demokrasiye inananlar ibretle izlemektedir. Anamuhalefet partisinin liderinin işi, anayasa konuşulduğunda, meclisten kaçarak, kandan bahseden cümleler kurmak değildir, olmamalıdır, olamaz. Anamuhalefet partisinin görevi, Türkiye’de iktidarı, ciddi bir muhalefetle yola getirmek mecburiyetinde olan bir partinin başkanı olarak, daha iyi bir anayasa teklifini ortaya koymaktır. Beğenmediği konularda neyi beğeniyorsa ortaya koymaktır. Ortaya konulmuş olan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na gelerek, orada görüşlerini ifade etmektir. Ancak, yeni bir anayasa talebi gündeme geldiğinde kandan bahsetmek asla kabul edilemez, demokrasi bakımında kabul edilemez, demokrasi inancıyla bağdaşmaz ve bu memleketin ihtiyaçlarıyla asla örtüşmez."

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, herkesin yanlış söyleyebileceğini ancak onurlu bir siyasetçi olarak anamuhalefet partisi başkanının, milletten özür dilemesi gerektiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Ey ahali, dilim sürçtü, yanlış yaptım, yanlış söyledim. Özür diliyorum. Ondan bahsetmek istemedim." demesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, bunu böyle söyleyip, milletten özür dilemek yerine ısrarla, "Hayır, bilerek ben bunu söyledim." demesinin demokrasiyle asla bağdaşmayacağının altını çizdi.

Özür çağrısı



Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletten özür dileyene kadar her gün bunu hatırlatmaya devam edeceklerini anlatarak, şunları aktardı:

"Bu ayıptan CHP ve Türkiye siyaseti kurtulmalıdır. Anamuhalefet partisi lideri milletten, demokrasiye bağlı olan insanlardan, oylarıyla iktidarı belirleyen, iktidarları değiştiren halkımızdan özür dilemelidir. Ama, 'Yok biz böyle alıştık, biz böyle gördük. Biz milletin iradesiyle yolunu çeviremediğimiz milli iradeyi darbelerle önünü kesmeye alışık bir gelenekten geliyoruz.' diyorlarsa kusura bakmasınlar. Köprünün altından çok sular geçti, aktı. Birilerinin kılıçlarının iki tarafının da kestiği devirler geride kaldı. Artık bu memlekette milletin iradesinden başka hiçbir irade geçer akçe olmayacaktır. Milletin kararında başka hiçbir karar demokratik standartlar içerisinde itibar edilen bir karar olmayacaktır. Söz de karar da milletin olacaktır. Bu millet neyi istiyorsa onu yapacaktır. Herkes de milletin iradesine saygı duyacaktır. Ama yok 'Pişman olduk.' diyorlarsa tekrar söylüyorum, pişmanken, yol yakınken dönmelerini tavsiye ederiz. Bu ayıptan kurtulmalarını kendilerine tavsiye ederiz."

Türkiye'nin genç, yeni bir anayasaya yakında kavuşması temennisinde bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin, mevcut yaşlı, sakat, yorulmuş, eski anayasadan da kurtulacağını dile getirdi.

Kurtulmuş, "Manisa’da misafir olduğunuz hanımefendi işten çıkarıldı. Bununla ilgili görüşleriniz neler?" sorusu üzerine de "Üzüntü ile öğrenmiş oldum. Manisa’daki mesir macunu şenliklerinden sonra bir balkondan hiç tanımadığım bir aile çay içmeye davet etti. Ben de o onları evlerinde ziyaret ettim. İlk sefer orada tanıştım, orada görüştük. Sağ olsun bizi 10-15 dakika, bir çay içimi kadar misafir ettiler. Ama sonradan o kardeşimizin işten atılmış olmasını ben de dün üzüntüyle öğrendim. Bu insaf değildir. Bu akıl, makul ölçüler içinde görülebilecek bir davranış değildir. İnşallah bunu yapanlar da bundan dolayı özür dilerler." yorumunu yaptı.