-NUMAN KURTULMUŞ, YENİ PARTİSİNİ YARIN KURUYOR ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - Saadet Partisi eski Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni partisini yarın kuracak. Kurulacak yeni partinin Kurucular Kurulu'nda siyasete yeni girmiş birçok isim de yer alıyor. Edinilen bilgiye göre, Saadet Partisi Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Numan Kurtulmuş ve arkadaşları yeni partinin kuruluş çalışmalarını Çankaya'da bulunan ve daha önce birçok siyasi partinin genel merkezi olarak kullanılan bir bina da sürdürüyor. Kurtulmuş, kuracağı partisinin çalışmalarını da ''http://www.numankurtulmus.org'' sitesinde kamuoyuyla paylaşıyor. Numan Kurtulmuş ve ekibi ilk aşamada yeni partinin ismi ve amblemi için oluşturdukları bir komisyonla çalışmalara başlarken, Kurtulmuş'un yeni parti için istişare toplantılarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. ''Tüm Türkiye'yi kucaklayacak'' parti ismi ve amblemi için bugüne kadar 200'ün üzerinde isim ve amblem üzerinde çalışma yapıldı. Kurtulmuş ve arkadaşlarının 5 isim ve 5 amblem üzerinde durdukları ve bu çalışmaları profesyonel isimlerle birlikte sonuçlandıracakları öğrenildi. -YARIN PARTİNİN ADI AÇIKLANACAK- Kurtulmuş, yarın Ankara Rixos Hotel'de saat 10.00'da düzenleyeceği basın toplantısıyla, partinin adını açıklayacak. İçişleri Bakanlığı'na yapılacak müracaatla, Türk siyasi hayatı yeni bir parti kazanacak. Kurtulmuş, yeni kuracağı partinin Kurucular Kurulu'nda Türkiye'nin yakından tanıdığı birçok kişiye yer verdi. Yeni partinin Kurucular Kurulu'nda ilk defa siyasete girecek Maliye Bakanlığı eski müsteşarı Hasan Basri Aktan'ın yanı sıra eski Demokrat Partili Çağrı Erhan, Erol Göka, Beyhan Aslan, Fethi Karaaslan, Mehmet Bekaroğlu gibi birçok kişi yer alıyor. Kurtulmuş, katıldığı toplantı ve söyleşilerde kuracakları yeni partiyle ''halkı esas alan yeni bir merkez yapı'' oluşturacaklarını ifade ederek, herkesin özgürlüğü, adaleti ve refahı için çalışacaklarını vurguladı.