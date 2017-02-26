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Politika

Numan Kurtulmuş: Yeni anayasa 'darbe savar' nitelikte

Kurtulmuş anaysa referandumu ile ilgili "Bugün itibarıyla vesayetçi blok ortadan kaldırılıyor" dedi

26 Şubat 2017 02:22

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini getiren ve ‘tek adam’ yaratacağı gerekçesiyle eleştirilen anayasa referandumu üzerine konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Şimdi bu sistemin son yanlışlıklarını düzeltiyoruz. Bugün itibarıyla vesayetçi blok ortadan kaldırılıyor, çift başlılık ortadan kaldırılıyor" iddiasında bulundu.

Kurtulmuş, mevcut sistemin "darbelere müsaade eden kötü bir sistem" olduğunu­ öne sürerek şunları kaydetti:

"Esas problem bizatihi milletin başına getirilen bu yanlış sistemdir. Şimdi bu sistemin son yanlışlıklarını düzeltiyoruz. Bundan sonra eğer ihtiyaç olursa başka anayasa değişiklikleri de olur ama bugün itibarıyla vesayetçi blok ortadan kaldırılıyor, çift başlılık ortadan kaldırılıyor. Yine vesayetçilerin iştahını kabartan siyasi, iktisadi istikrarsızlık dönemlerini ortaya çıkaran bu sistem ortadan kaldırılıyor. İnşallah çok daha etkin ve güçlü bir yönetim mekanizması kuruluyor."

 

'Normalleşmenin devamı'

 

Yeni anayasa ile çift başlılığın ortadan kalkacağını savunan Kurtulmuş, anayasa değişiklik paketini "normalleşme sürecinin devamı" olarak tanımladı.

Anayasa değişikliği paketinin "darbe savar" nitelikte olduğunu ileri süren Kurtulmuş, insanların aklından darbeleri geçiremeyeceği bir yapının ortaya konulduğunu söyledi.

 

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