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Yaşam

Numan Kurtulmuş ve eşi, Erdoğan'ın helikopterinin hava akımına kapılınca zor anlar yaşadı

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ve eşi, Çanakkale Şehitler Abidesi'ne düzenlenen törene katıldı

18 Mart 2017 21:44

Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları kapsamında Şehitler Abidesi'ne düzenlenen törene gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, o sırada alan gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın helikopterinin piste inmesi sırasında oluşan hava akımı sırasında zor anlar yaşadı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları kapsamında Çanakkale Şehitleri Abidesi’nin bulunduğu noktada tören düzenlendi.

Tören alanına gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, helikopterden inip yürümeye başladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın helikopteri piste indi. Helikopterin piste inmesi sırasında oluşturduğu güçlü hava akımı, Kurtulmuş çifti ile Bakan Avcı’ya zor anlar yaşattı.


Kurtulmuş çifti yere doğru çökerken, Bakan Avcı da öne doğru eğildi. Bu sırada yardımlarına korumalar koşup, kollarından tutarak destek oldu.

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