Numan Kurtulmuş: Türkiye'nin en büyük gücü kültürel ve tarihi zenginliğidir

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)

RESTORASYONU tamamlanan Sultan 1. Ahmed Türbesi\'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"Milli geliriniz çok yüksek olabilir, çok zengin bir ülke olabilirsiniz ama hiçbir ülkenin İstanbul\'da sahip olduğumuz tarihi, kültürel zenginliklere sahip olmadığını da açıkça söylemek isterim. İstediğiniz kadar zengin olun, bir Sultanahmet Camiiniz olmaz, bir Süleymaniye\'niz olmaz, bir Ayasofya\'nız olmaz, bir Dolmabahçe\'niz olmaz, bir Topkapı Sarayı\'nız olmaz. Türkiye\'nin en büyük gücü, bu kültürel, tarihi zenginliği ve çeşitliliğidir\" dedi.

İstanbul Valiliği ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Sultan 1. Ahmed Türbesi\'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in katılımıyla gerçekleşti. Cuma namazı sonrası düzenlenen törende konuşan Bakan Kurtulmuş, İstanbul\'un güzelliği, tarihi derinliği ve kültürel zenginliği açısından dünyada İstanbul\'un eşi benzeri başka bir kent olmadığını söyledi. Kurtulmuş, \"Bu şehrin sahibi olmaktan dolayı iftihar ediyoruz. Bu şehri müslümanlara açan Fatih Sultan Mehmet Han ve onun ordusuna bir kere daha hürmetlerimizi, dualarımızı bildiriyoruz\" diye konuştu.

\"İSTEDİĞİNİZ KADAR ZENGİN OLUN BİR SULTANAHMET CAMİİ\'NİZ OLMAZ\"

İstanbul\'un camileriyle, türbeleriyle, su kemerleriyle, tarihi anıtlarıyla, antik yapılarıyla büyük bir çeşitliliği ve zenginliği barındırdığını kaydeden Kurtulmuş, \"Hangi köşeye bakarsanız bakın mutlaka güzel bir eser görüyorsunuz. Ne yazık ki gördükleriniz kadar göremedikleriniz, yani tarih içinde kayboldukları için bizim gözümüzden kaybolmuş olanlar var. Bütün bunlar bizim kültürel hazinemizdir.

Milli geliriniz çok yüksek olabilir, çok zengin bir ülke olabilirsiniz ama hiçbir ülkenin İstanbul\'da sahip olduğumuz kadar tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olmadığını da açıkça söylemek isterim. İstediğiniz kadar zengin olun, bir Sultanahmet Camii\'niz olmaz, bir Süleymaniye\'niz, bir Aya Sofya\'nız, bir Dolmabahçe\'niz olmaz. Bunlar bizim gerçekten önemli özelliklerimiz ve gücümüzdür. Diyebilirim ki Türkiye\'nin en büyük gücü bu kültürel tarihi zenginliği ve çeşitliliğidir. Bunları gün yüzüne çıkarıp sonraki nesillerle buluşturmak, bu değerlerimiz ve güzelliklerimizi önce milletimizin fertlerine ve aynı zamanda bütün insanlığın gözünün önüne sermek boynumuzun borcudur\" ifadelerini kullandı.

\"TÜRBELERE SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU\"

Numan Kurtulmuş, Sultan Ahmed türbesinin restorasyonunda emeği olanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

\"Türbelerin tarihi ve mimari güzellikleri olduğu kadar türbelere özellikle sahip çıkmamız konusunda da büyük bir borcumuz olduğunu ifade etmek isterim. Türbede Sultan I. Ahmed, Genç Osman, IV. Murad, Kösem Sultan gibi Osmanlı Devleti\'nin 36 önemli şahsiyetinin yatıyor. Onlara karşı vefa borcumuzu ödemek için bu mekanı gün yüzüne çıkarmak boynumuzun borcudur. Bizlerde kabir ziyareti bir şekilde nasihat almak, kendimizi gözden geçirmek için de önemlidir. Buradan yatan insanların iki dudakları arasında büyük bir siyasi güçleri vardı. Osmanlı Cihan Devleti\'nin dünyada çok önemli güç sahibi olduğu bir dönemde yaşıyorlardı. Türbeleri ziyaret ettiğimizde hem onları hürmetle anıyoruz, yaptıkları hayırlı işleri hatırlıyoruz, hem de sultan da olsa padişah da olsa bir türbede yatıyor onu hatırlıyoruz.\"

SIRADA 2. BEYAZIT VE FATİH SULTAN MEHMET TÜRBELERİ VAR

Türbelerin yeniden kazandırılması, güçlendirilmesi, onarılması faaliyetlerinin bakanlığın en önemli gördüğü işlerden biri olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, çok sayıda türbenin yenilenmesinin tamamlanmasının en kısa sürede sağlanacağını bildirdi. Kurtulmuş, \"Önümüzde 2. Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet türbeleri var, bitti. Bunların açılışlarını Mayıs ayına kadar yapacağız. Şehzade Mehmed Türbesi\'nin yapımını da en kısa zamanda sonlandıracağız. Onun açılışını da gerçekleştireceğiz\" şeklinde konuştu.

VALİ ŞAHİN: ESERLERİN HER BİRİ O MEDENİYETİMİZİN İFADELERİ, İZLERİ VE İMZALARIDIR

İstanbul Valisi Vasip Şahin de türbenin Sultan 1. Ahmed Külliyesi\'nin önemli bir parçası olduğuna değinirken, türbenin restorasyonunda emek verenlere teşekkür etti. Tarihe sahip çıkmak gerektiğini vurgulayan Şahin, \"Çünkü köklerimiz ne kadar sağlam olursa, geleceğe uzanan dallarımız da o kadar sağlam ve uzun ömürlü olur. Biz, tarihi yazan birkaç milletten birisiyiz. Tarihi yazan milletler aynı zamanda medeniyetleri inşa etmişlerdir. Bizim yaşatmaya çalıştığımız eserlerin her biri o medeniyetimizin ifadeleri, izleri ve imzalarıdır. Bunlara gözümüz gibi bakmak zorundayız.\" diye konuştu. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise İstanbul\'da 117 türbe bulunduğunu kaydederek, Bakan Kurtulmuş\'un talimatı doğrultusunda da türbelerin ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldığını söyledi.

DUALARLA AÇILDI

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş ve beraberindekiler, restorasyonu tamamlanan türbenin açılışını gerçekleştirerek, türbeyi ziyaret ettiler. Program yapılan dualarla sona erdi.

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