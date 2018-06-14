Numan Kurtulmuş: OHAL fantezi olsun diye ilan edilmedi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş , ‘FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı’ olduğu iddia edilen 15 Temmuz darbe girişimi iddianamelerinin 2 numaralı firari sanığı Adil Öksüz'ün eşi ve kayınbiraderinin ABD'de görüntülenmesine ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Almanya ile ABD ile ya da bir başka müttefikimiz olan ülke ile geçmişimiz var. Bırakın müttefik olmayı herhangi bir şekilde demokrasiye inanan bir ülkenin mutlaka bu FETÖ mensuplarını, hele Adil Öksüz gibi birini bir an evvel iade etmesi lazım. Oralarda barındırmaları kabul edilebilir bir şey değil. Empati yapsınlar" diye konuştu.

Seçim ile OHAL arasında ilişki kurulamayacağını söyleyen Kurtulmuş, "OHAL fantezi olsun diye ilan edilmedi. Ben de Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamayı yaparken 'Bir daha ilan etmeye ihtiyaç ortadan kalksın' temennisini dile getirmiştim” açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turim Bakanı Numan Kurtulmuş, Habertürk TV canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesi

"Seçim ile FETÖ'ye karşı operasyonları birbirinden ayırt etmek lazım. Almanya ile ABD ile ya da bir başka müttefikimiz olan ülke ile geçmişimiz var. Bırakın müttefik olmayı herhangi bir şekilde demokrasiye inanan bir ülkenin mutlaka bu FETÖ mensuplarını, hele Adil Öksüz gibi birini bir an evvel iade etmesi lazım. Oralarda barındırmaları kabul edilebilir bir şey değil. Empati yapsınlar. Diyelim Almanya'da hükümeti yıkmak isteyen kişiyi biz ülkemizde barındırsak, aynı şekilde ABD'de hükümeti yıkmak isteyen kişiyi barındırmaya çalışsak... Bu kabul edilebilir bir şey değil. Hiçbir hukuka sığmaz. Bu ülkelerden beklentimiz bir an önce iade etmeleri.”

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"İlk günden itibaren başta Feto'nun kendisi olmak üzere iade ile ilgili doyaları Türkiye vaktinde göndermiştir. Davaların her birinde Feto'nun bir numaralı sanık olarak yargılandığı davalar var, müebbet hapis aldığı sonuçlar var. İlgili ülkelere iletmiş olduk. Bunların sonuçlanması gerekirdi.”

(Öksüz'e MİT operasyonu olur mu?) "Ülkelerin işbirliğine hazır olması lazım. Esas olan hukuki kısmı Hukuki süreç önemli ama siyasi iradenin ortaya konması lazım."

(Yeni darbe girişimi olur mu?) "Gücü kendisinden ibaret olan bir örgütten bahsetmiyoruz. Baştan beri tespitimiz bunlar asla, 'Biz yenildik' diye kenara çekilmeyecek. Bunlardan biri algı operasyonları. Gittikleri ülkelerde iyi kötü bir diaspora oluşturarak Türkiye'ye karşı olumsuz algı oluşturmak için çaba sarf ediyorlar. Yeniden ellerinde imkan olsa darbe süreçlerinin önünü açacak niyetleri olabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti darbe girişimi ile ilgili gücü kırmıştır."

"OHAL fantezi olsun diye ilan edilmedi"

"OHAL fantezi olsun diye ilan edilmedi. Ben de Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamayı yaparken 'Bir daha ilan etmeye ihtiyaç ortadan kalksın' temennisini dile getirmiştim. İhtiyacın bittiği anlaşıldığı anda OHAL devam etmez."

Seçim ile OHAL arasında ilişki kurulamayacağını söyleyen Kurtulmuş, "Kim hangi aday için kampanya yapmak istiyorsa yapıyor. Herkes görüşlerini ifade ediyor. OHAL seçimleri etkilemiyor" dedi.