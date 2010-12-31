-NUMAN KURTULMUŞ MISIR ÇARŞISINDA İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu topraklarında yaşayan herkesin ana lisanını özgürce kullanabileceğini, ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe olduğunu söyledi. Kurtulmuş, İstanbul'da Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti. Numan Kurtulmuş, ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2010 yılının acı ve tatlı hatıralarıyla geride kaldığını belirterek, 2011 yılında Türkiye'nin ekonomik, sosyal, siyasal, alanlardaki engelleri aşmasını ümit ettiğini söyledi. Yeni asgari ücretin, asgari ücret olmaktan öte ''azami kölelik maaşı'' haline geldiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin kalkınıyor gibi gözükmesine rağmen bunun halka yansımadığını kaydetti. Türkiye'nin herkesin özgür ve eşit yurttaş olduğu, anayasal reform süreci içinde ''Doğu sorunu'' ya da ''Kürt sorunu''nu çözmek zorunda olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti: ''Türkiye, Doğu ve Güneydoğu tartışmalarını belli bir noktaya getirmeli. Adına ne derseniz deyin ister Kürt sorunu, isterseniz Doğu ve Güneydoğu sorunu deyin, 30 yıldır devam eden bu fitnenin sona erdirilmesi için Türkiye gerekli adımları atmak zorundadır. Bir taraftan derin çetelerin, bir taraftan da uluslararası terör siyasetinin arasında sıkışmış kalmış olan Türkiye, daha fazla bu durumu devam ettiremez. Biz, bu antidemokratik siyasal sistemde yapılacak olan özerklik tartışmalarının ya da verilecek bir özerkliğin bürokratik oligarşinin yanında bölgede yeni oligarşilerin ortaya çıkmasına zemin sağlayacağını düşünüyoruz. Bu anlamda bir özerklikten ziyade halkın karar ve yönetim süreçlerine katıldığı bir özgürleşme sürecinin daha önemli olduğuna inanıyoruz. Dil meselesinde; dildeki ve renklerdeki farklılıkları yaradılışın hikmetlerinden biri olduğunu biliyoruz. Ana lisan ana sütü kadar helaldir. Bu topraklarda yaşayan herkes ana lisanını özgürce kullanmak durumunda. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili Türkçe'dir. Resmi dil Türkçe olmak şartıyla bütün yerel lehçelerin ve yerel kültürün öğretilmesi konusunda bütün yasal ve anayasal düzenlemeler yapılmalıdır.'' Bir basın mensubunun yeni yılı nasıl kutlayacağını sorduğu Kurtulmuş, yılbaşını ailesiyle birlikte normal bir gün gibi yaşayacağını söyledi.