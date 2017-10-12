Numan Kurtulmuş: Krizin en kısa zamanda aşılması ABD'nin de menfaatinedir

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD\'nin Türkiye\'ye yönelik vize uygulaması kararıyla başlayan Türkiye\'nin de aynı şekilde karşılık verdiği vize krizine ilişkin, \"Eğer onlar bu yanlış uygulamayı kaldırırlarsa biz de Türkiye olarak eskiye döner, ABD vatandaşlarına vize verilmesi için gerekli çalışmaları başlatırız. Bu krizin en kısa zamanda aşılması ABD\'nin de menfaatinedir\" dedi.

Numan Kurtulmuş, Yenikapı\'da bu yıl 7\'ncisi düzenlenen \'Ordu Tanıtım Günleri\'nin açılışına katıldı. Burada basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Kurtulmuş, ABD ile karşılıklı vizelerin dondurulmasına ilişkin bir soru üzerine \"Türk vatandaşlarına vize verilmemesi adımı maalesef olağanüstü orantısız ve anlamsız bir adım\" ifadelerini kullandı.

\"BU KARAR FEVRİ BİR ŞEKİLDE ALINMIŞTIR\"

Diplomaside ülkeler arasında bazı anlaşmazlıklar olabileceğini anımsatan Kurtulmuş, \"Ancak herhangi bir anlaşmazlık dolayısıyla 1952\'den beri NATO çerçevesinde müttefikimiz olan, Ortadoğu\'da birçok olayda stratejik ittifakımızı geliştirdiğimiz hele Türkiye gibi önemli bir ülkeye tutup halkını cezalandırmak anlamında vizeyi yasaklamak aklın mantığın diplomasinin kurallarına aykırı birşey. Alınan bu karar iyi danışılmadan iyi görüşülmeden fevri bir şekilde alınmıştır. Bu kararı duyduğumuz andan itibaren durdurulması gerektiğine inanıyorduk. Suhuletle, kavgasız gürültüsüz bir şekilde bu krizin aşılacak bir sürecin içerisine girmesini temenni ediyorum\" diye konuştu.

\"AMERİKALILAR, ATILAN BU YANLIŞ ADIMIN GEREĞİNİ YAPARLAR\"

Kurtulmuş, \"İnşallah Amerikalılar atılan bu yanlış adımın gereğini yaparlar. Bizim aldığımız ABD vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırma kararı da mütekabiliyet esasının bimr sonucudur. Yani Amerikalılar o kararı almasaydı biz de böyle bir karar almayacaktık. Eğer onlar bu yanlış uygulamayı kaldırırlarsa Biz de Türkiye olarak eskiye döner, ABD vatandaşlarına vize verilmesi için gerekli çalışmaları başlatırız. Bu krizin en kısa zamanda aşılması ABD\'nin de menfaatinedir\" dedi.

KUZEY IRAK VE SURİYE\'DE TERÖR KORİDORU

Kuzey Irak ve Suriye\'de oluşturulacak terör koridoruna ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bakan Kurtulmuş, \"Biz bölgedeki bütün ülkelerin toprak bütünlüğünden yanayız. Maalesef 1990\'lardan itibaren oynana oyun ise bölgedeki bütün ülkelerin dağılma ve parçalanma sürecine girmesidir. Biz bu bölgede daha fazla dağılmayı değil bütünleşmeyi öngörüyoruz\" şeklinde yanıt verdi.

Kurtulmuş, \"Biz bu oyunun içinde olmayacağımızı ve bu oyunu bozacağımızı ifade ediyoruz. Bizim karşı olduğumuz şey Kuzey Irak\'ta ya da Suriye\'nin Kuzey\'inde Kürt kardeşlerimizin varlığı değildir. Biz bölge halklarının bütün unsurlarıyla beraber kıyamete kadar kardeşçe yaşamalarından yanayız. Orada oluşturulacak bir terör devleti ya da terör koridoruna karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Yoksa Kürtlerin varlığına karşı değiliz\" dedi.

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