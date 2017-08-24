Numan Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu'nu tanıyorsam kaybedeceği yarışa girmez

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı iddiasını değerlendirdi. Kurtulmuş, söz konusu olan iddia ile ilgili olarak "Tanıyabildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını düşünüyorum. Kaybedeceği belli yarışa girmeyecektir" dedi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Kurtulmuş, MHP’den istifa ederek yeni parti çalışmalarına katılan Koray Aydın’ın Meral Akşener’in 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklamasıyla ilgili ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletli fotoğrafıyla ilgili şunları söyledi:



“Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı"

Hayırlı olsun, daha 2019’a çok var. O köprünün altından çok sular akar. Çok adaylar, çok aday adayları çıkar. Daha henüz yarışın son safhasını görmeden bir şey söylemek için çok erken. Adaylık herkese açık.



Tabii son Anayasa değişikliğiyle birlikte biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı adaylığı önceden çok kısıtlıydı. Şimdi milletvekilleri herhangi bir kişiyi aday gösterebileceği gibi 100 bin kişi imza toplarsa herhangi bir vatandaşımız da aday olabilir. Adaylık herkese açık. Mühim olan sandıklardan sonuç elde etmektir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkalığı adaylığı iddiası

2019 öncesi konuşmak için çok erken ama anlayabildiğim kadarıyla, tanıyabildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bir parti genel başkanı olarak kaybedeceği peşin peşin belli olan bir yarışa girmeyecektir diye tahmin ederim.

Talihsiz bir fotoğraf

Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında karavanda çektirdiği atletli fotoğrafı

Talihsiz bir fotoğraf. O fotoğrafın üzerinden konuşmak istemem ama sehven öyle bir resim verdiğini düşünüyorum. Çok kötü bir fotoğraftı. Keşke öyle bir fotoğraf verilmeseydi.”

Kurtulmuş, Malatya Aslantepe Höyüğü’nden 1891 yılında çıkarılan ve Fransa’nın ünlü Louvre Müzesi’nde sergilenen Geyik Avı kabartmasının Türkiye’ye iadesi için Fransız yetkililerle temasa geçtiklerini de söyledi.