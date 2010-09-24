-NUMAN KURTULMUŞ İL BAŞKANLARINI DİNLİYOR ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin olağanüstü kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere il başkanlarıyla gruplar halinde görüşmeye başladı. Kurtulmuş, görüşme öncesinde parti genel merkezine gelişinde, bir gazetecinin ''Mahkeme kararından sonra dün GİK üyeleriyle görüştünüz, bugün de il başkanlarıyla görüşüyorsunuz. Bu görüşmelerde bir sonuç ortaya çıktı mı? Bir yol haritanız var mı?'' sorusunu, şöyle yanıtladı: ''Çok önemli bir karar verilecek. Fevkalade verimli bir istişare toplantısı oldu. Herkes görüşlerini rahat bir şekilde ifade etti. Bugün de gruplar halinde il başkanlarıyla bir araya geleceğiz. Yarın da devam edecek. Bundan sonra hep beraber göreceğiz.'' Kurtulmuş'la görüşmek üzere Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelen İstanbul İl Başkanı Erol Erdoğan da sürece ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi: ''İl başkanlarının Kurtulmuş'un arkasında olduğunu görüyoruz. İstanbul olarak Genel Başkan ne karar verirse versin onun arkasındayız. Öncelikle kayyum kararı hem demokrasiye hem siyasi partilere bir derin müdahale anlamına geliyor. Bunun altını çizmek lazım. Ben genel başkanın arkasındayım. Ne karar verecekse, ister kongre, ister yeni parti, ister başka bir şey, İstanbul olarak arkasındayız.''