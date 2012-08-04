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Numan Kurtulmuş: HAS Parti-AK Parti ile bütünleşme kararı aldı

Kurtulmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilk görüşmesi sırasında buna karar verildiğini belirterek süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaştığını bildirdi

04 Ağustos 2012 21:55

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, gündemde olan 'AK Parti-HAS Parti birleşmesi' konusuyla ilgili olarak 'bütünleşmeye' karar verdiklerini söyledi.

Numan Kurtulmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilk görüşmesi sırasında buna karar verildiğini belirterek süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaştığını bildirdi. Polat Renaıssance Hotel'de bir basın toplantısı yapan Kurtulmuş, "Şu anda zaten bütünleşmeye her iki parti açısından da karar verilmiş durumdadır. Sayın başbakan ve kendim bu süreçte ilk görüşmemizi yaptık. Görüşmeden sonraki gelinen nokta bütünleşme konusunda verilen bir çerçeve oldu. Şimdi bu çerçevenin detayları konuşulacak. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili yapılacak olan görüşmeler kamuoyuyla paylaşılacak. Devam eden bir sürecin içindeyiz. Kendi partimiz açısından başından itibaren bütün arkadaşlarımız süreci net bir şekilde paylaştık. İl başkanlarımızla, genel kuruldaki arkadaşlarla görüştük. Herkes ortak bir görüşe geldi" diye konuştu.

 

'Türkiye bir ateş çemberine çakiliyor'

 

Numan Kurtulmuş Suriye'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak şunları söyledi: "Göz göre göre fillerin tepiştiği bir noktaya ve Suriye halkının ezildiği bir ortama gelinmiştir. Malesef bir diktatör yüzünden onlarca insan ölüyor. Olan Suriye halkına oluyor. Biz bölge halkları olarak kıyamete kadar burada kalacağız. Başka ülkeler burada tarih boyunca var olmaya çalıştılar ama sonunda çekip gittiler. Suriye, Türkiye , Irak , İran ve Ürdün halkı biz burada kıyamete kadar bir ve beraber yaşayacağız. Asıl olan ülkelerdeki rejimler, hükümetler değişeblir. İran 'da şah, Irak 'ta Saddam Hüseyin vardı ama bugün yok. Ancak halklar kıyamete kadar burada duracak. Bizim başından itibaren siyasi perspektifimiz bu bölge halklarının kardeşliğini tesis edecek adımların atılmasıydı. Ama malesef bunlar yapılamadı. Bugün Türkiye de bir ateş çemberine doğru hızla çekiliyor." (Nursima Özonur- Kerim Burucu/Radikal)

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