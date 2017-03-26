“Numan Kurtulmuş gizli hayırcı”

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un “Başbakanla Cumhurbaşkanının yetkilerini, tek adamlığa son vermek için birleştiriyoruz” şeklindeki açıklamalarına kişisel Twitter hesabından paylaşarak "Açıklamayı okuduktan #NumanKurtulmuş bana göre evet görünümlü hayırcı. Bu cümle nasıl kurulabilir?" yorumunda bulundu.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, AKP Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından Gayrettepe Point Otel'de düzenlenen 'Halk oylaması buluşması'na katıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada "Başbakanla Cumhurbaşkanının yetkilerini, tek adamlığa son vermek için birleştiriyoruz. Tek adamlığa son veriyoruz" dedi. Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı bir sabah kalkacak meclisi feshedecek. Yok böyle bir şey. Külliyen yalan. Metnin içinde fesihle ilgili bir madde yok" ifadelerini kullandı.

"Gizli hayırcı"

Portakal, Numan Kurtulmuş'un bu sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak "Açıklamayı okuduktan #NumanKurtulmuş bana göre evet görünümlü hayırcı. Bu cümle nasıl kurulabilir?" yorumunda bulundu.