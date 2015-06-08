Numan Kurtulmuş: Erken seçim yok, Türkiye bir koalisyonu deneyecektir

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 13 yıllık AKP'nin tek başına iktidar dönemini sona erdirerek koalisyon sonucunu çıkaran 7 Haziran seçimine ilişkin olarak, "Türkiye bir koalisyonu deneyecektir" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile kabine üyeleri, AK Parti Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirmek için bir araya geliyor.

Toplantıya girişte kabine üyelerinden açıklamalar geldi. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, şu aşamada erken seçim ihtimalininin olmadığını belirtti. Kurtulmuş, "Bu şartlarda koalisyon hükümeti çıkacaktır" dedi.