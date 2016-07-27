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Politika

Numan Kurtulmuş: Darbenin siyaset ayağı da var

“Bunların hepsinin ortaya çıkartılması lazım”

27 Temmuz 2016 23:46

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, darbe girişiminin siyasi ayağı da olduğunu söyledi ve “Bunların hepsinin ortaya çıkartılması lazım” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Darbenin siyasi ayağının da olduğunu belirten Kurtulmuş, “Siyaset ayağı da vardır, olmaması mümkün mü? Olmaması mümkün mü? Türkiye’de hangi darbede siyaset ayağı yoktu?” dedi.

Kurtulmuş, “Dolayısıyla bu kadar kendilerince hazırlanılmış, Cumhurbaşkanımızı öldürmek üzerine, öyle başlayacağı varsayılan bir darbenin mutlaka başka ayakları da vardır. Bunların hepsinin ortaya çıkartılması lazım” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, siyasi destek olmadan darbe yapılamacağını belirterek, “Darbecilerin AKP içerisinden güçlü bir siyasi kimlikten destek almış olma ihtimalleri çok fazla var” demişti.

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