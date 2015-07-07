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Politika

Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanı hükümet kurma görevini bu hafta verecek

'Her şey usulünce yürüyor. Hepsi olması gereken vakitte oluyor'

07 Temmuz 2015 17:53

Hükümet kurma sürecine ilişkin konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı bu hafta hükümet kurma görevini verecek" dedi. 

Kurtulmuş, "Her şey usulünce yürüyor. Hepsi olması gereken vakitte oluyor. Önce Başkanlık Divanı’nın tamamlanması sağlanacak  ve süreç işleyecektir. 45 günlük süreç devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Habertürk TV'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

Seçimden sonra Türkiye’deki her şey hukuk içersinde yürüyor. Önce yemin töreni, ardından Meclis Başkanı seçilmesi, Meclis yönetimleri oluşması. Meclis yönetimleri oluştuktan sonra resmen Meclis Başkanlığı kurulmuş olacak sonra sayın Cumhurbaşkanımız büyük ihtimal bu hafta içinde bir günde birinci partinin genel başkanı olan sayın Başbakanımıza hükümet kurma görevini verecek.

Her şey usulünce yürüyor. Hepsi olması gereken vakitte oluyor. Önce Başkanlık Divanı’nın tamamlanması sağlanacak  ve süreç işleyecektir. 45 günlük süreç devam edecektir. İnşallah hükümet kurulur, eğer kurulmazsa Türkiye seçime gidecektir. Seçimlerden birinci çıkan parti Ak Parti’dir. Türkiye’yi hükümetsiz bırakmama sorumluluğu AK Parti’dedir. İlla ne olursa olsun hükümet içersinde olalım, koltuk sevdasında değiliz. Önemli olan Türkiye’nin hangi istikamete gideceğidir. İnşallah büyük çoğunluğu tatmin edecek hükümet kurulur

Kimse milleti bir şeyden anlamaz zannetmesin. Sizin yürüyüşünüzden, davranışınızdan,tavrınızdan ne Koalisyon iki farklı yöne doğru gitmiş olan partilerin aynı aracın içine binmiş olması demektir.  Müşterek alanlarımız varsa, orta noktaya gidebilecek hükümet protokolü oluşturacağız. Biz sadece hükümet kuralım diye pazarlığın içinde olmaya siyasi etik olarak doğru bulmayız. Baştan şu parti, uzak, şu parti ile yapmayız demeyiz.

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