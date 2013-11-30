T24 LogoT24 Logo
Politika

Numan Kurtulmuş: Böylece bir şey öğrenmiş olduk

AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, tedavi gördüğü Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu

30 Kasım 2013 13:36

Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Böylece bir şey öğrenmiş olduk, kendimize de vakit ayırmamız gerektiğini görmüş olduk" dedi.

Numan Kurtulmuş, hastanede kaldığı sürede kendisine detaylı bir şekilde ilgi ve alaka gösteren başta hastane Başhekimi Doç. Dr. Murat Akçay ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Hayatı boyunca hep koşturduğunu ve hayatında ilk sefer hastaneden içeri girdiğini belirten Kurtulmuş, "Böylece bir şey öğrenmiş olduk, kendimize de vakit ayırmamız gerektiğini görmüş olduk” diye konuştu.

Kurtulmuş, birkaç gün de evde dinleneceğini vurgulayarak, normal programlarına başlayacağını bildirdi.

Hastaneye geldiği haberinin duyulduğu andan itibaren kendisini yurt içi ve dışından arayan, gelip ziyaret eden herkese teşekkür eden Kurtulmuş, gazetecilere de ilgilerinden dolayı ayrıca teşekkür etti.

ETİKETLER

numan kurtulmuşakpsağlıkhastaneböylece bir şey öğrenmiş olduk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24