Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Böylece bir şey öğrenmiş olduk, kendimize de vakit ayırmamız gerektiğini görmüş olduk" dedi.

Numan Kurtulmuş, hastanede kaldığı sürede kendisine detaylı bir şekilde ilgi ve alaka gösteren başta hastane Başhekimi Doç. Dr. Murat Akçay ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Hayatı boyunca hep koşturduğunu ve hayatında ilk sefer hastaneden içeri girdiğini belirten Kurtulmuş, "Böylece bir şey öğrenmiş olduk, kendimize de vakit ayırmamız gerektiğini görmüş olduk” diye konuştu.

Kurtulmuş, birkaç gün de evde dinleneceğini vurgulayarak, normal programlarına başlayacağını bildirdi.

Hastaneye geldiği haberinin duyulduğu andan itibaren kendisini yurt içi ve dışından arayan, gelip ziyaret eden herkese teşekkür eden Kurtulmuş, gazetecilere de ilgilerinden dolayı ayrıca teşekkür etti.