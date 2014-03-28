Numan Kurtulmuş: Beni, eşimi ve 14 yaşındaki oğlumu da dinlemişler

AKP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş dinlemelere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Kasetler, tapeler ürettiler. Beni de dinlemişler, eşimi de dinlemişler, 14 yaşındaki oğlumu da dinlemişler. 'Ne olur olmaz' diye dinleyenleri de dinlemişler. Maalesef dünyayı bu hale getirmişler. Türkiye'de bir korku imparatorluğu oluşturmaya çalışmışlar' dedi.

Ardahan'da Kaptanpaşa Mahallesi PTT Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitinge katılan Kurtulmuş, partililere seslendi. 30 Mart yerel seçimleri kapsamında Ardahan’a gelen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı seçimleri, Belediye Başkanlığı seçimleri ve telefon dinlemeleri gibi birçok konuya değinerek açıklamalarda bulundu.

'Beni, eşimi ve 14 yaşındaki oğlumu da dinlemişler'

Kurtulmuş, konuşmasında, “İçerden ve dışardan hesapların yapıldığını, düşünce kuruluşlarının raporlar hazırlayarak hükümeti yıkmanın yollarını aradıklarını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti. "İçerde ittifaklar kurdular. Operasyonlar yaptılar. MİT'in Suriye'deki Türkmenlere götürdüğü insanı yardımlarını basarak sanki başka bir ülkenin kurumlarına operasyon yapıyormuş gibi operasyonlar yaptılar. Kasetler, tapeler ürettiler. Beni de dinlemişler, eşimi de dinlemişler, 14 yaşındaki oğlumu da dinlemişler. 'Ne olur olmaz' diye dinleyenleri de dinlemişler. Maalesef dünyayı bu hale getirmişler. Türkiye'de bir korku imparatorluğu oluşturmaya çalışmışlar" dedi.

Ayrıca Kurtulmuş, 30 Mart yerel seçimlerin önemine değinerek, “Çalışkan Bir Belediye Başkanınız var, Hükümetimizin de desteği ile ben inanıyorum ki bu dönemde Faruk Köksoy, yaptığı hizmetleri ikiye katlayacaktır. Onun için tercihinizi AK Partiden yapmanızı istiyorum" İfadelerine yer verdi.