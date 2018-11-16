Numan Kurtulmuş: AK Parti Türk Ahmet'in de Kürt Mehmet'in de partisidir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Türkiye'deki 81 milyonun partisi olduğunu savunarak, "Aydın’ın da partisi Diyarbakır’ın da partisidir. AK Parti Türk Ahmet’in de Kürt Mehmet’in de partisidir. Biz insanları etnik yapısına göre ayırmayız" dedi.

Kurtulmuş, Aydın'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “Türkiye'deki milli siyaset geleneğinin kalelerinden birisi olan Aydın'da, CHP'nin yerel iktidarına son vererek AK Partili bir ismi büyükşehir belediye başkanı yapacaklarını” söyledi.

“Yerel seçimlerde Aydın'dan güzel sonuçlar alacaklarını” kaydeden Kurtulmuş, partisinin buradan alacağı güçle yoluna daha sağlam adımlarla devam edeceğini ifade etti.

“AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını” belirten Kurtulmuş, partilerinin “bir dava hareketi, medeniyet çizgisini temsil eden, Türkiye'nin geçmişinden aldığı güçle geleceğini kuran bir siyasi hareket olduğunu”savundu.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"AK Parti büyük Türkiye’nin partisidir. AK Parti bir bölgenin partisi değil, sadece bir etnik yapının partisi değil 81 milyon yurttaşın partisidir. Aydın’da nasıl bayrağımız dalgalanıyorsa Şırnak’ta da bayrağımız dalgalanıyor. AK Parti sadece Türklerin, sadece Kürtlerin partisi değil, sadece Sünnilerin, Alevilerin partisi değil bu memlekette kim varsa hepsini eşit yurttaşlar olarak gördüğümüz 81 milyonun partisidir. Aydın’ın da partisi Diyarbakır’ın da partisidir. AK Parti Türk Ahmet’in de Kürt Mehmet’in de partisidir. Çünkü biz insanları etnik yapısına göre ayırmayız."