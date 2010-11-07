-NUMAN KURTULMUŞ 42 İSMİ YENİLEDİ ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Saadet Partisi Genel Kongresi'nde Genel Başkan Numan Kurtulmuş'un listesinde 42 yeni isme yer verildi. Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede ilk tur seçimi sonrasında Kurtulmuş, genel başkanlık için gerekli olan salt çoğunluğa ulaşamazken, parti tüzüğü gereği seçime sunduğu Genel İdare Kurulu (GİK) ve Yüksek Disiplin Kurulu listesi seçimi kazandı. Kurtulmuş'un listesinde Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve kızı Elif Erbakan Altınöz gibi isimlerin yanı sıra partide daha önceki dönemlerde görev almış bazı isimler listelerde yer alamadı. Kurtulmuş'un GİK listesinde Şevket Kazan ve Mete Gündoğan, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Tekdal, Celal Asiltürk, Orhan Altınöz ve Yasin Hatipoğlu gibi isimler de yer almadı. Kurtulmuş'un yeni GİK listesi şu isimlerden oluşuyor: 'M. Recai Kutan, Abdülbaki Erdoğmuş, Abdülhamit Gül, Ahmet Akçay, Ahmet Bakcan, Ahmet Bilgin, Ahmet Cemil Tunç, Ahmet Demircan, Ahmet Fevzi İnceöz, Ahmet Karavar, Ahmet Okur, Ahmet Sünnetçioğlu, Akif Gürdoğan, Alaaddin Parlak, Ali Aktaş, Ali Seyyar, Arafat Salih, Aydıner Atik Ağdağ, Aynur Demiray, Bahri Zengin, Cafer Güneş, Cevat Ayhan, Ekrem Baki, Emine Uçak Erdoğan, Emre Bağce, Erol Erdoğan, Ertan Yülek, İsmail Küçükali, Fikret Karabekmez, Halil Yıldız, Hasan Tahsin Şengün, Hayrettin Dilekcan, Hayrunnisa Kökbıyık, Hüsamettin Korkutata, Hüseyin Güleç, İsmail Keleş, İrfan Gül, İsmail Haskul, Kazım Arslan, Enis Başkakın, Lütfü Esengün, Selahattin Öztürk, Mehmet Batuk, Mehmet Sılay, Muhittin Bal, Mukadder Başeğmez, Musa Akbal, Musa Demirci, Mustafa Çetin, Mustafa Özkafa, Mücahit Yanılmaz, Müfit Yüksel, Nazım Maviş, Osman Mesten, Oya Akgönenç, Ömer Topaloğlu, Ömer Vehbi Hatipoğlu, Remzi Çakır, Sami Dedeoğlu, Salih Kaçır, Saliha Şasa, Seda Yıldızhan, Serdar Akça, Sıtkı Abdullahoğlu, Sıtkı Cengil, Şamil Tekir, Selman Esmerer, Şeref Malkoç, Teoman Rıza Güneri, Turhan Alçelik, Ümmet Kandoğan, Veli Tolu, Yahya Coşkun, Yusuf Engin.'' Kurtulmuş'un Yüksek Disiplin Kurulu listesi ise şöyle: ''Nedim Urhan, Musa Sucu, Dursun Ali Düzenli, Ali Vural, Enver Bakırcı, İsmail Aydos, Naci Terzi, Abdullah Arar, Nevzat Sudaş, Seyfullah Şahin, Aladdin Sever Aydın.''