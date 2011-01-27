-NÜKLEER SANTRAL SAYESİNDE RUSÇA ÖĞRENECEKLER MERSİN (A.A) - 27.01.2011 - Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesinde yapılacak nükleer santral alanında çalışacak ve bölgede kalacak Rusların iletişim sıkıntısı çekebileceğini dikkate alan Kaymakamlık, yöre halkı için Rusça dil kursu açıyor. Gülnar Kaymakam Vekili Ömer Faruk Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin geleceğini yakından ilgilendiren Akkuyu mevkisindeki nükleer santralin yapım aşamasında Rusya'dan ilk etapta 100 civarında mühendis ve işçinin görev alacağını söyledi. İlerleyen yıllarda ise Rus çalışan sayısının binlerle ifade edileceğini anlatan Çelik, geçtiğimiz günlerde Rusya'dan gelen heyetin inşaatın yapılacağı alanda incelemelerde bulunduğunu, ziyaret sırasında Rusların ilçede iletişim konusunda sıkıntı yaşayabileceğinin gündeme geldiğini anlattı. Çelik, şöyle devam etti: ''Bu sorunun çözümü için devreye girme kararı aldık. Bu kapsamda da uzun yıllar Rusya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönerek Gülnar ve Silifke ilçesine bağlı Taşucu beldesine yerleşen 2 kişinin olduğunu öğrendik. Yapılan görüşmelerde bu kişilere yöre insanına Rusça öğretmelerini teklif ettik. Projeye 'evet' diyen iki kişinin Rusça kursu verebilmesi için gerekli alt yapıyı hazırladık. Şu an için ilçe genelinde önceliği hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnafa vermek üzere, kursa katılmak isteyenlerden ön talepleri alıyoruz ve ilk başvuruyu da Büyükeceli'de görev yapan doktordan aldık.'' Taleplerin 15'i bulmasıyla Rusça dil eğitimine başlanacağını bildiren Çelik, ''İlçedeki hemen herkesin katılımına açık olacak ve toplamda 120 saat sürecek eğitimlerin ilk etabına Şubat ayının sonuna doğru başlanacağını tahmin ediyoruz. Kurs, halkın günlük konuşma dilinde Rusça'yı kullanabilmesine yönelik olacak. Fakat kendini geliştirmek isteyenler için ileri düzeyde de eğitim vermeyi planlıyoruz'' dedi. Kurslar sayesinde yaşanması kaçınılmaz olan dil sorununun aşılacağını anlatan Çelik, şöyle konuştu: ''Nükleer santral, her şeyden önce ilçede ciddi bir hareketliliğe neden olacak. Gelen ziyaretçiler ve burada geçici de olsa konaklayan insan sayısı artacak. Misafirlerimiz konaklama, yeme, içme gibi tüm ihtiyaçlarını başta Büyükeceli beldesi olmak üzere Gülnar'da karşılayacak. Yani ilçemizde önemli bir gelir kapısı yaratılacak. Ancak dil sorunu, iletişimde ciddi bir sıkıntıya neden olabilir. O nedenle kurslar, hem misafirlerimizin işini kolaylaştıracak, hem de ilçedeki halkımızın geleceğine yatırım olacak.'' Rus çalışanların belde ve ilçede konaklamaya başlamasıyla Türkçe kurslarının da açılacağını vurgulayan Çelik, ''Ruslar'dan da Türkçe dil kursu talebi geldi. Önümüzdeki süreçte de Ruslar'a Türkçe öğreteceğiz'' diye konuştu.