Nükleer'e sanatçı tepkisi

'Yeşiller'den nükleer karşıtı eylem

Sanatçı, yazar ve bazı sivil toplum örgütü temsilcilerinin aralarında bulunduğu bir grup, Mersin Akkuyu'da kurulması planlanan nükleer santralin 24 Eylülde yapılacak ihalesinin iptalini istedi.Küresel Eylem Grubu Aktivisti Nuray Yücel, Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde yaptığı açıklamada, insani, ekolojik, vicdani ve bilimsel nedenlerle nükleer santral yapımına karşı olduklarını belirtti.Çernobil faciasının anılarının ve bu faciadan sonra yaşananların acısının çok taze olduğunu kaydeden Yücel, nükleer santralde sızıntı olmasının çok geniş bölgedeki canlıların radyoaktif serpintiye maruz kalması, insanların ölmesi ve ölümcül hastalıklara yakalanması anlamına geldiğini söyledi.Enerji ihtiyacının çözülmesi için sayısız alternatiflerin bulunduğunu dile getiren Yücel, yerel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik ve ekolojik açıdan dikkate alınması gerektiğini, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak için rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanmanın ekolojik açıdan daha iyi olacağını kaydetti.Moğollar grubu adına konuşan Taner Öngör de bireylerin kendi çaplarında evlerine güneş panelleri takarak alternatif enerji kaynaklarını kullanabileceğini, bunların maliyetinin giderek düştüğünü söyledi.Açıklamaya, Mor ve Ötesi grubundan Harun Tekin'in yanı sıra müzisyen, yazar, bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Bu arada, Galatasaray Lisesi önünde, 20 Eylül Cumartesi günü konuyla ilgili basın açıklaması düzenleneceği bildirildi.