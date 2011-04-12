T24 - CNNTurk Ekonomi Müdürü Emin Çapa, nükleer santrallerin tehlikesini kaleme aldı. Çapa, nükleer felaketler sonrası radyasyondan etkilenenleri örnek göstererek "nükleere hayır" dedi.





Emin Çapa'nın CNNTurk'te "Nükleere evet demeden önce..." başlığıyla yayımlanan (12 Nisan 2011) yazısı şöyle:





Nükleere 'evet' demeden önce...







Türkiye doğru dürüst tartışmadan, vatandaşlarını bilgilendirmeden bir dizi (şimdilik açıklandığı kadarıyla 4 tane) nükleer santral kurmaya karar verdi.





Nükleer santral gibi bir konu sadece Enerji Bakanlığı'nın birkaç bürokratı ve teknisyeni düzeyinde verilecek bir karar değil. Çünkü herkesin hayatını ve hatta gelecek nesilleri yakından ilgilendiriyor.



En baştan söyleyeyim, bendeniz nükleer enerjiye karşıyım. Gerekçeleri, enerji sorununun çözümlerini burada tartışmayacağım. Onlar başka bir yazı konusu. Hiç merak etmeyin enerjisiz kalmazsınız.



Ama ben size daha ciddi, daha temel bir soru sormak istiyorum. Fotoğraflara bakın, altyazıları okuyun ve ondan sonra, "Gene de nükleer santral yapmalıyız" diyebiliyorsanız o zaman öbür konuları tartışalım.



Tekrar edeyim, ben başka hiçbir çare olmasa bile nükleer santrale karşıyım. Çünkü hayatım boyunca çocukları çok sevdim. Elimde olsa onlarca çocukla birlikte yaşamak, onlarla oynayarak vakit geçirmek, bir tek gülümsemelerini almak için büyüklere yakışmayacak palyaço gibi komiklikler yapmak, göğsümde küçük bir bebeğin uyuduğunu hissedip geceler boyu hareketsiz yatmak, minik bedenlerinin kokusunu almak isterim.. Büyüklerin yalan dünyası yerine, çocukca itişip kakışmalı bir dünyada kalmak isterim..



Nükleer çocukların çocuk olma, çocukluklarını yaşama hakkını elinden alıyor. Her şeyden önce nükleere bu yüzden karşıyım.