-NÜKLEERDE GÖRÜŞMELERE DEVAM ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, nükleer santral yapımıyla alakalı Japonya ile bu ayın ortalarında tekrar görüşmelere başlamayı umduklarını söyledi. Yıldız, Swiss otelde İspanyol Hidrojeneratör üreticisi İndar firmasının düzenlediği resepsiyon öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin 31 Mart'ın Japonya ile nükleer görüşmeler açısından belirlenen bir tarih olduğunu hatırlatarak, gelinen aşamayı sorması üzerine Yıldız, Japonya'nın, Türkiye ile nükleer güç santralleri yapımıyla alakalı yürüttüğü müzakerelerde herhangi bir süre uzatımı talebinde bulunmaksızın görüşmelerin devam ettiğini ve devam da etme niyetlerinin bulunduğunu kendilerine belirttiklerini söyledi. Kendilerinin bu konuda anlayış gösterdiklerini ve anlayış göstermeye de devam edeceklerini anlatan Yıldız, "bu açıdan kendilerinin bu sıkıntıları içerisinde, zannediyorum bu ayın ortalarında tekrar görüşmelere ilgili komisyonlarla beraber başlayacağız diye umuyorum. Herhangi bir sıkıntı görmediklerini de belirttiler" Bu kapsamda kaç toplantı yapılacağının sorulması üzerine en az 4-5 toplantı yapılması gerektiğini ifade eden Yıldız, toplantıların Enerji Bakanlığında yapılacağını bildirdi. -ÜÇÜNCÜ NÜKLEER SANTRAL- Üçüncü nükleer santral için Trakya'da İğneada'nın öne çıktığına ilişkin iddialar olduğunun belirtilmesi üzerine Yıldız, kendilerinin şu anda herhangi bir isim telaffuz etmediklerini, kendilerinden bir isim çıkmadığını söyledi. TAEK'te bununla alakalı bir çalışma yapıldığını anlatan Yıldız, şöyle devam etti: "Bununla alakalı bizim şu anda yoğunlaştığımız Akkuyu ve Sinop bölgesi, üçüncü santralin 2023 yılına kadar bizim geniş vizyonlu bakış açımız içinde bulunduğunu söylemiştik. Bu tabi devam ediyor ama öncelikle iki tane santralle alakalı bu müzakerelerin nihayetlenmesini sağlamamamız lazım. Hepimizin bildiği gibi birinci santralle alakalı bitmişti, şu anda ikinci santralede Japonyanın yaşadığı bu felaketle, biraz gecikmeyle beraber tamamlayacağımızı umuyorum, ama şartlarda anlaşabiliyor olmamız halinde" Mersin Akkuya'da temel atmanın seçimden önceye yetişip yetişmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine de Yıldız, seçim öncesi, seçim sonrası diye odaklanma, kesin bir tarihlerinin bulunmadığını, bu konuda bir acelelerinin olmadığını kaydetti. -BULGARİSTAN'DAN NÜKLEER ERTELEME- Bulgaristan'ın nükleer enerji santrali inşaatında bir ertelemeye gittiğinin hatırlatılması üzerine de Bakan Yıldız, o konunun teknik gerekçelerle bir erteleme olduğu bilgisinin kendilerine geldiğini, nükleer santral yapımıyla alakalı kararlılığı etkiyecek bir erteleme olmadığından bahsettiklerini söyledi. Yıldız, Türkiye'nin komşularındaki nükleer santrallerle ilgili gelişmeleri izlediklerini bildirdi. -"ERTELEME OLARAK BAKMIYORUZ"- Japonya ile görüşmelerde bir erteleme olup olmadığının sorulmasına karşılık Yıldız şunları söyledi: "Bir erteleme olarak bakmıyoruz buna bizim özellikle Japonya'daki hadiseden her ülkenin, her firmanın, hele hele nükleer güç santralleriyle ilgilenen her ülkenin çıkartacağı dersler olacağını söylemiştik. Mutlaka Türkiye'nin de çıkaracağı dersler var. Hele hele nükleer güç santralleri kültürüne yeni alışmaya çalışan bir ülke olarak bizim güvenlik sistemleriyle alakalı yaklaşık 80 tane parametremiz var. Bu parametrelerin hem kendi tarafımızdan hem proje şirketi tarafından tekrar teyit edilmesi gerekiyor. Kamuoyunda çok sıkça tartışılan, bizim de bir kısım programlarda dile getirmeye çalıştığımız gerek depremle alakalı, gerekse güvenlik sistemlerini zorlayacak herhangi bir parametre üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda proje şirketinin hassasiyetinin de olduğunu kendileri deklare ettiler. Onlar da o araştırmalara devam ettiler. o nedenle bu konuda sağlam adım atıyor olmamız lazım. Vatandaşımızın her zaman olduğu gibi sağduyusuna herhangi bir sıkıntı getirmeyecek tarzda, güvenlik önlemlerini artıracak bir tarzda davranıyoruz" Üçüncü santrale Fransa'nın ilgisi ve Fransa'nın bu santral için tek adres olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Yıldız, böyle bir şey demek için çok erken olduğunu söyledi. -YUNANİSTAN İLE AZERBAYCAN'IN GAZ ANLAŞMASI- Yunanistan ile Azerbaycan arasında Türkiye'den transit gaz tedariki yerine doğrudan gaz tedariki konusunda bir anlaşma imzalandığı yönünde haberler olduğunun belirtilmesi üzerine de Yıldız, Türkiye'nin Azerbaycan ile yaptığı anlaşma maddeleri arasında Türkiye'nin Yunanistan'a verdiği 750 milyon metreküplük gazın ister Azerbaycan ister Türkiye eliyle, Türkiye üzerinden gitmesinin ortak nokta olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin re-export hakkını kullanarak bunu yaptığını anlatan Yıldız, bununla ilgili gelişmeleri karşılıklı olarak izlediklerini ifade etti. Bunun anlaşmaya aykırı bir durum olmadığını,onun dışında bir şey yaptıkları kanaatinde olmadığını belirten Yıldız, bunun yeni bir haber olduğunu, kendileriyle henüz görüşmediğini, görüştükten sonra konunun netleyeceğini sözlerine ekledi.