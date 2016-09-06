Nükleer tesiste ciddi güvenlik kusurları ortaya çıktı!

İngiltere'nin Cumbria bölgesindeki Sellafield nükleer tesisinde ciddi güvenlik kusurları olduğu ortaya çıktı.

BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı Panorama'nın haberine göre, ülkenin nükleer atıklarının depolandığı tesiste bazı temel altyapı unsurlarının bozulduğu, radyoaktif maddelerin doğru bir şekilde saklanmadığı ve yeterli personel olmadığı belirlendi.

BBC'nin Pazartesi günü yayınladığı programın ele aldığı güvenlik sorunu, bir zamanlar tesiste üst düzey bir yöneticinin ihbarı üzerine araştırıldı. Kimliği açıklanmayan eski yetkili, tesislerdeki güvenlik konusunda kaygılı olduğunu belirtti.

Programda, nükleer tesiste tehlikeli radyoaktif maddelerin ancak kısa dönemli kullanılabilecek plastik kaplarda uzun süre tutulduğu ve kapların bozulmaya başladığı görüldü.

Sellafield nükleer güvenlik sorumlusu Dr Rex Strong, tesisin "geçmişteki yatırım eksikliğini gidermeye çalıştığını" ifade etti.

Ayrıca yapılan bir açıklamada ise plutonyum ve uranyum numunelerinin "güvenli bir şekilde saklandığı" ve bu tür maddelerin uygunsuz bir şekilde muamele gördüğü iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

İhbarda bulunan eski yetkili ise en büyük korkusunun nükleer atık silolarının yanması olduğunu ve bunun büyük sorunlara yol açacağını ifade etti ve "Orada bir yangın çıksa radyoaktif atık bulutu bütün Batı Avrupa'ya yayılır" dedi.

Araştırmalar ayrıca tesiste yeterli personel olmadığını, Temmuz 2012 ile Temmuz 2013 döneminde asgari güvenli personel sayısının ihlal edildiğini ortaya koydu.

Tesisin altyapısı ile ilgili 2013'te hazırlanan bir rapor, yıllardır devam eden ihmallerin Sellafield'de kabul edilemez koşullara yol açtığına dikkat çekmişti.

Tesisten yapılan açıklamada, Sellafield'in güvenli olduğu ve son yıllarda yapılan yatırımlar sonucu gelişme kaydedildiği belirtildi.