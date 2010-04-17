Nükleer şerpa MİT Müsteşarı

T24 - Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) Washington’daki Nükleer Güvenlik Zirvesi’nde Türkiye’nin şerpası olan Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan atandı.



Kuruma dışarıdan atanan Fidan, ABD’de yapılan Nükleer Güvenlik Zirvesi’nde Başbakan Tayyip Erdoğan ve Türk heyetine teknik konulardaki rehberliği nedeniyle nükleer şerpa olarak adlandırılmıştı. Fidan, kuruma Sönmez Köksal’dan bu yana dışarıdan atanan ilk isim olacak. MİT Müsteşarı Emre Taner’in, yaş haddinden emekli olacağı için görev süresi uzatılmıştı.



Bakanlar Kurulu kararıyla mayısta görev süresi dolacak olan Taner’den boşalacak müsteşarlık koltuğuna içeriden bir ismin atanabileceği konuşuluyordu. Fidan, son dönemin en parlak bürokratlarından biri olarak biliniyor. Başbakanlık Dış Politika ve Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten 42 yaşındaki Fidan, 2008’de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Türkiye’nin temsilciliğine getirildi.





Şerpa nedir



Diplomaside ülkeleri önemli zirvelerde temsil eden, zirve gündemine hazırlayan görevliler için kullanılan bir terim. Nepal’in Himalayalar bölgesinde yaşayan etnik grup Şerpalardan geliyor. Himalayalara tırmanmak isteyenlere Şerpa eşlik ettiğinden, ülkeleri zirveye hazırlayan, zirvede temsil edenlere de şerpa deniyor.





Siyaset bilimci



İran’ın nükleer faaliyetlerinin denetimi konusunda yaşanan tartışmalarda da Türkiye’nin tavrının belirlenmesinde etkin bir rol üstlendi. ABD’deki Maryland Üniversitesi’nden siyaset bilimi lisansı olan Fidan’ın uluslararası ilişkiler konusunda da doktorası bulunuyor. Fidan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 15 yıl astsubaylık yaptıktan sonra, Dışişleri Bakanlığı’nda görevlendirildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanlığını yapan Fidan, 4 yıl Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi’ne başkanlık etti. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin mütevelli heyeti üyeliğini de yürüten Fidan, Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde de dersler vermişti.







