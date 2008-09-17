Nükleer santralin kanıtlanmış kötü etkisi: Çocukluk çağı kanseri

Samsun Tabip Odası Başkanı Cem Şahan, "Nükleer enerji santrallerinin normal şartlarda dahi çocukluk çağı kanseri yaptığı kanıtlanmıştır" dedi.



Şahan, KESK Şubeler Platformu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve Elektrik Mühendisleri Odası Temsilcileri ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, Akkuyu Nükleer Santrali'nin 24 Eylül’de ihale edileceğini ve arkasından da Sinop Nükleer Santrali'nin yapılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Bu santrallerin halk sağlığına etkisinin bugüne kadar var-yok ikilemleri ile sunulduğu ifade eden Şahan, "Almanya'da yıllar süren bir araştırmaya göre nükleer santrallerin yakınlarında bulunan yaşam alanlarının çocukluk çağı kanseri riskini artırdığını gösteriyor. Nükleer enerji santrallerinin normal şartlarda dahi çocukluk çağı kanseri yaptığı kanıtlanmıştır" diye konuştu.



Şahan, Türkiye'nin çok zengin yenilenebilir enerji kaynaklarını sahip olduğunu, enerji verimliliği açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını ifade ederek, "Bu şansımızı değerlendirip daha az maliyetle gerek duyduğu enerji sağlanabilir" dedi.

Şahan, nükleer santral yapılmasına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.