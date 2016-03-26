'Nükleer santralin güvenlik görevlisi öldürüldü'



Derniere Heure gazetesinin haberine göre, güvenlik görevlisinin Charleroi kentinde vurularak öldürüldüğü ve kimlik kartının çalındığı tespit edilir edilmez kimlik kartı iptal edildi.

Bir polis sözcüsü olayla ilgili soruşturma devam ettiği için henüz bir açıklama yapmalarının mümkün olmadığını kaydetti.

Derniere Heure gazetesi geçen perşembe günü yayımladığı başka bir haberde ise teröristlerin aslında bir nükleer santrali hedef aldığı ancak Paris saldırısıyla ilgili tutuklamaların ardından saldırı planlarını hızlandırarak hedeflerini Belçika'nın merkezine kaydırdığı bilgisine yer vermişti.

Geçen yıl Paris'teki saldırılarla ilgili incelemeler sırasında Belçika nükleer sanayisiyle bağlantılı bir kişinin hareketlerinin takip edildiği bir video bulunmuştu. Birkaç saat uzunluğundaki video materyalinde Belçika'nın kuzeyindeki bir evin girişi ve Belçika nükleer araştırmalar programı direktörünün buraya varış ve ayrılma görüntüleri bulunuyordu.