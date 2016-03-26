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Dünya
Deutsche Welle

'Nükleer santralin güvenlik görevlisi öldürüldü'

Belçika basınında yer alan haberlere göre Brüksel’deki terör saldırılarından iki gün sonra, nükleer santralde görevli bir güvenlik görevlisi vurularak öldürüldü ve kimlik kartı çalındı.

26 Mart 2016 15:37


Derniere Heure gazetesinin haberine göre, güvenlik görevlisinin Charleroi kentinde vurularak öldürüldüğü ve kimlik kartının çalındığı tespit edilir edilmez kimlik kartı iptal edildi.

Bir polis sözcüsü olayla ilgili soruşturma devam ettiği için henüz bir açıklama yapmalarının mümkün olmadığını kaydetti.

Derniere Heure gazetesi geçen perşembe günü yayımladığı başka bir haberde ise teröristlerin aslında bir nükleer santrali hedef aldığı ancak Paris saldırısıyla ilgili tutuklamaların ardından saldırı planlarını hızlandırarak hedeflerini Belçika'nın merkezine kaydırdığı bilgisine yer vermişti.

Geçen yıl Paris'teki saldırılarla ilgili incelemeler sırasında Belçika nükleer sanayisiyle bağlantılı bir kişinin hareketlerinin takip edildiği bir video bulunmuştu. Birkaç saat uzunluğundaki video materyalinde Belçika'nın kuzeyindeki bir evin girişi ve Belçika nükleer araştırmalar programı direktörünün buraya varış ve ayrılma görüntüleri bulunuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BelçikaBrükselHeureCharleroiParisWelle Türkçe DW/Reuters/ BW/EC

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