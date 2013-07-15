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Çevre

Nükleer santrali bastılar

Bir grup Greenpeace üyesi Fransa’nın güneyindeki Tricastin nükleer santralinin kapatılması talebiyle bir eylem yaptı

15 Temmuz 2013 20:32

Kamuoyunda çevre duyarlılığını artırmak için yaptıkları ilginç ve zaman zaman tehlikeli eylemleriyle tanınan Greenpeace örgütü üyeleri bu defa Fransa’nın Tricastin nükleer santralindeydiler.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, 20 dolayında Greenpeace üyesi Fransa’nın güneyindeki Tricastin’in kapatılması talebiyle bu sabah bir eylem yaptı.

"Tricastin'de nükleer kaza - François Hollande facianın cumhurbaşkanı mı?" yazılı bir pankartı tesise asan aktivistler, projektörlerle reaktör binasına nükleer kaza tehlikesine dikkat çeken görüntüler yansıttılar.

 

17 eylemci gözaltına alındı

 

Daha sonra tesisin çeşitli noktalarında kendilerini zincirleyen Greenpeace üyelerinden 17'sinin gözaltına alındığı açıklandı.

Greenpeace, Tricastin‘i "Fransa'nın en tehlikeli 5 tesisi" arasında anıyor.

Tricastin, yaklaşık 90 bin nüfuslu Avignon kentininin 40 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Tesis, bundan 30 yıl önce işletmeye açıldı.

Fransa’nın en eski nükleer santrali, Almanya sınırına 1,5 kilometre uzaklıktaki Fessenheim. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Fessenheim’ın 2017 yılına kadar kapatılacağı sözünü vermişti.

Hollande’ın vaatleri arasında, 2025’e kadar nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payınının yüzde 75’ten yüzde 50’ye indirilmesi de yer alıyor.

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