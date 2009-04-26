Nükleer santrale hayır mitingi

Sinop'ta Nükleer Karşıtı Platform tarafından Çernobil Nükleer Santrali kazasının 23. yıl dönümü nedeniyle "Çernobil'i Unutma Geleceğine Sahip Çık" mitingi düzenlendi.



Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda kişi katılırken çeşitli illerden gelen nükleer karşıtları da destek verdi.



Mitingde Sinop Nükleer Karşıtı Platformu adına konuşan Metin Gürbüz, 26 Nisan 1986'da Çernobil felaketiyle karşılaşıldığını, ikinci Çernobil'in yaşanmaması için nükleer santrallere hayır dediklerini söyledi.



Türkiye'de nükleer santraller istemediklerini belirten Gürbüz, şunları kaydetti:



"Çernobil nükleer santralinde yaşanan facianın 23. yılında hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Nükleer lobinin dayatmalarıyla ülkemiz insanı ve yaşam alanlarımızın tehdit altında bırakılmasına sessiz kalmayacağız. Hatada ısrar etmenin anlamı yoktur. Türkiye'nin öz kaynakları kamusal bir hizmet anlayışıyla planlama kavramı içinde çevreye uyumlu teknolojilere yatırım yapılarak devreye alındığında Türkiye hiçbir zaman enerjisiz kalmayacaktır."



Mitingde CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Yılmazer, sanatçı Leman Sam ile birlikte çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından mitinge katılanlar müzik eşliğinde halay çekip oynadı.



Mitingde sahneye çıkarak mikrofonu eline alan 87 yaşındaki Fitnat Tahmaz'ın "Santral istemiyoruz, ölmek istemiyoruz, hayır diyoruz" şeklinde konuşması kalabalık tarafından büyük alkış aldı.



Çok sayıda sivil toplum üyesinin katıldığı miting, renkli görüntülere sahne olurken, bazı vatandaşlar da giydikleri ilginç kıyafetlerle mitingde yerlerini aldı.



Etkinliğe İstanbul, Samsun, Mersin, Ordu gibi illerden sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

