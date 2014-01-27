Nükleer santrala suç duyurusu: ÇED süreci tamamlanmadan inşaata başlandı

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin Barosu, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanmadan inşaat çalışmalarına başlandığı gerekçesiyle Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Baronun yanı sıra Mersin Nükleer Karşıtı Platform (NKP) bileşenleri de bugün savcılığa suç duyurusu dilekçeleri verdi.

Nükleer karşıtları, Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesinde yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı Mersin Barosu'nun Adliye Sarayı'ndaki hizmet biriminde biraraya geldi. Grup, nükleer santralle ilgili ÇED süreci tamamlanmadan kazı çalışmalarının başlamasına tepki gösterdi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen, Türkiye'de baroların hukuku sonuna kadar savunacaklarını kaydetti.

“Son dönemde yaşanan birçok hukuksuzluk içinde çok önemli bir konu daha olduğunu” ifade eden Antmen, "ÇED süreci dahi tamamlanmadan sadece Mersin, Akdeniz ve Anadolu değil, tüm Akdeniz havzası ve tüm dünya için tehlikeli bir nükleer santral kurma çabası var. Hukuku katlederseniz insan yaşar fakat doğayı katlederseniz, insanın doğal çevrede yaşama hakkına son verirseniz hukuku uygulayacak insan da kalmaz" dedi.

Rapor olmadan iş makineleri kazı ve dolgu çalışması yaptı

Mersin Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Sevim Küçük ise, Mersin Barosu tarafından 4 Kasım 2013 tarihinde Gülnar Asliye Hukuk Mahkemesi'nden Akkuyu Nükleer Santrali sahasında delil tespiti yaptırıldığını ve dosyaya bilirkişi raporunun ibraz edildiğini hatırlattı. Mahkeme tarafından icra edilen keşifte görevli bilirkişilerce yapılan tespitlerin mahkemeye sunulduğunu dile getiren Küçük, bu raporlarda proje alanında iş makineleriyle kazı ve dolgu çalışmaları yapıldığının yer aldığını aktardı.

Çevre Kanunu'nun 10 maddesinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez" hükmünün yer aldığına dikkat çeken Küçük şunları ifade etti:

"ÇED süreci şu anda durdurulmuş olup proje ile ilgili ÇED kararı mevcut değildir ve bu sebeple proje alanında hiçbir işlem yapılamaz. Yapılan her türlü iş ve işlem yasal mevzuata açıkça aykırıdır. ÇED süreci tamamlanmadan ve Çevre Kanunu 15. maddesine göre kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan faaliyetlerin derhal durdurulması, yapılanların derhal düzeltilmesi ve sahanın eski hale getirilmesi, inşaata başlayan ve faaliyette bulunanlar hakkında yine Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince idari para cezası kesilmesini ve gerekli adli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda Mersin Barosu Başkanlığı tarafından 24 Ocak 2014 tarihinde Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur"

Mersin NKP'den suç duyurusu, Tabip Odası’ndan dava

Mersin NKP Sözcüsü Sabahat Aslan ise Mersin Barosu'nun hazırladığı dilekçelerle bileşenler olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Akkuyu projesinin halka rağmen yapılamayacağının altını çizen Aslan, "Mersin iradesi çok güçlüdür ve Akkuyu Nükleer Santrali'ni yaptırmamaya kararlı. Bu kararını bugün bir kez daha ispat etmiş olacak" dedi.

Nükleer santralin gelecekte tüm canlıların yok olması anlamına geldiğini iddia eden Mersin Tabip Odası Başkanı Galip Kırıcı da, "Atıkların dahi nasıl götürüleceğinin bilinmediği, bir sürü bilinmezliklerin karşısında bizlerin sağlık örgütü olarak sessiz durmamız mümkün değil. Çünkü insanın genetiğini bozuyor, kanser tehdidi oluşturuyor. Mersin Tabip Odası olarak biz de nükleer santralin yapılmasına ve ÇED raporuna karşı dava açacağız" ifadelerini kullandı.