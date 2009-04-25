Nükleer santrala karşı tabutlu eylem

Mersin Nükleer Karşıtı Platform üyeleri, kentte nükleer santral yapılmak istenmesini protesto etti.



KESK Mersin Şubesinin önünde toplanan protestocular, slogan atarak Mersin Büyükşehir Belediyesine yürüdü.

Sembolik olarak hazırlanan tabutu taşıyan grup, Gülnar ilçesinde nükleer santral yapılmasından vazgeçilmesini istedi.

Mersin Nükleer Karşıtı Platform Dönem Sözcüsü Sabahat Aslan, tüm dünyanın nükleer santrali tartıştığını, bazı ülkelerin ise mevcutları kapatma yoluna gittiğini söyledi.



Türkiye'de ise nükleer santrallerin ve atıklarının insana, hayvancılığa, tarıma ve turizme olumsuz etkileri bilinmesine rağmen yapılması için ısrarcı tutum sergilendiğini savunan Aslan, "Ne yazık ki hükümet tercihini bilimden, yaşamdan ve halktan değil siyasi ve ekonomik çıkar gruplarından yana kullanmaktadır" dedi.



Türkiye'de yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ihtiyacı fazlasıyla karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu kaydeden Aslan, "Çernobil kazasının 23. yılında hükümeti kazadan ders almaya, bu tehlikeli plandan vazgeçmeye, nükleer santral yapıp rant kazanmak isteyen çok uluslu firmalara değil temiz enerji ve enerji verimliliğine yatırım yapmaya çağırıyoruz" diye

konuştu. (aa)

